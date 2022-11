Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West est finalisé ; la star de télé-réalité recevra 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants

Kim Kardashian et Kanye West ont réglé leur divorce mardi à Los Angeles, peut confirmer Fox News Digital.

Selon des documents judiciaires, la star de télé-réalité recevra 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour enfants de son ex-mari pour leurs quatre enfants.

À compter du 1er décembre, West sera responsable des paiements mensuels de pension alimentaire.

Kim et West, qui s’appelle désormais Ye, avaient conclu un accord prénuptial et ont convenu de “partager tous les actifs et passifs” de leur mariage de six ans.

“À compter du 1er décembre 2022, le défendeur (Ouest) versera au requérant (Kardshian) au titre de la pension alimentaire pour enfants la somme de 200 000 $ par mois. La pension alimentaire pour enfants sera versée par virement bancaire le premier jour de chaque mois sur un compte à être désigné par le pétitionnaire », ont déclaré les documents.

Kardashian a déposé le jugement de dissolution du mariage le 19 février 2021. Kim et Ye se sont séparés le 26 décembre 2020 après six ans de mariage.

“Les parties conviennent que pendant leur mariage, elles n’ont acquis aucun bien commun ensemble et qu’à la date de la séparation et à la date du présent jugement stipulé, elles ne possédaient aucun bien commun”, indique leur accord.