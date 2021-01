Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West déclenchera la bataille pour la fortune de 2 milliards de dollars du couple

On pense que la star de la télé-réalité Kim Kardashian et le rappeur Kanye West sont en train de divorcer, ce qui déclenche une bagarre pour la fortune de 1,6 milliard de livres sterling du couple.

Kim, 40 ans, a été photographiée sur Instagram sans son alliance d’un million de livres sterling et a apparemment contacté l’avocate des stars, Laura Wasser.

Kim a utilisé Wasser en 2013 après avoir demandé le divorce de la star du basket Kris Humphries après 72 jours de mariage.

Selon le magazine économique Forbes, Kim, qui a épousé Kanye en 2014, vaut 660 millions de livres sterling. Sa richesse estimée est de 952 millions de livres sterling, bien qu’il pense que ce chiffre devrait être plus proche de 2,4 milliards de livres sterling.

Le couple a quatre jeunes enfants et leur maison à Hidden Hills, à Los Angeles, vaut 47 millions de livres sterling.







(Image: Instagram)



Un initié a déclaré: «Il s’agit de savoir quand plutôt que si les amis disent. Le divorce est sur les cartes. Ils veulent que ce soit fait, très discret et passer à autre chose. Kim a embauché Laura Wasser et ils sont en pourparlers d’établissement et de garde.

Des sources américaines affirment qu’ils ont «vécu séparément» après avoir été «à la gorge l’un de l’autre» avec des «crises quotidiennes» pendant le verrouillage de la pandémie.

Le couple vivrait aux extrémités opposées de leur complexe de Los Angeles en raison de la montée des tensions.







(Image: Getty Images)



Kanye, dont la richesse provient d’une marque de vêtements, d’une propriété et d’actions, séjourne dans son ranch de 10 millions de livres dans le Wyoming, loin des Kardashian.

Des sources disent que Kim, dont la richesse provient en grande partie de sa ligne KKW Beauty et de l’émission de télé-réalité, Keeping Up With The Kardashians, a «beaucoup grandi» au cours de la dernière année et veut une carrière en droit.

En juillet, Kanye a tweeté qu’il se présentait à la présidence des États-Unis et a affirmé qu’il avait «essayé de divorcer» de Kim depuis qu’elle avait rencontré son collègue rappeur Meek Mill dans un hôtel. Kim et Meek étaient des orateurs lors d’un sommet sur la justice pénale.







(Image: JP King Auction Company)







(Image: Juliano / X17online.com)



Lors de l’échec de sa candidature à la Maison Blanche, Kanye a déclaré en larmes aux partisans qu’il avait empêché Kim d’avorter leur premier enfant, North, maintenant âgé de sept ans.

Peu de temps après, Kim, sur les réseaux sociaux, a publiquement parlé du diagnostic de trouble bipolaire de son mari et a demandé aux fans de «compassion».

Le couple s’est réuni à Los Angeles pour passer du temps avec leurs enfants pendant l’été. Mais en septembre, une autre série de tweets de West a semblé mettre leur mariage en difficulté alors qu’il commençait à lutter contre son trouble bipolaire.

Une source a déclaré: «Il est sur de la glace très mince avec elle en ce moment, et elle essaie vraiment de décider quoi faire pour protéger les enfants, mais aussi sa propre santé mentale.

C’est le troisième mariage de Kim, elle a également divorcé du producteur de musique Damon Thomas en 2004. The Mirror a approché le couple pour un commentaire mais il n’y a pas eu de réponse.