Le divorce de Kim et Kanye «  s’est mis en place rapidement car le couple veut tous deux la même chose  »

Le divorce de Kim Kardashian et Kanye West « s’est arrangé rapidement » car le couple séparé « veut fondamentalement la même chose », ont affirmé des initiés.

Hier soir, la nouvelle a annoncé que Kim avait demandé le divorce de son mari rappeur après près de six ans de mariage et des mois de rumeurs sur leur union.

Kim, 40 ans, serait « triste mais soulagée », les choses se sont terminées, la star de télé-réalité ayant embauché l’avocate célèbre en divorce Laura Wasser pour rejoindre son équipe juridique.

Elle demande la garde légale et physique conjointe de ses quatre enfants avec Kanye; North, sept, Saint, cinq, Chicago, trois, Psaume, 21 mois.







Une source a révélé à People que la « stratégie de sortie » du couple était venue rapidement car ils ne contesteraient pas le contenu de leur pré-nup 2014.

«Le plan parental et la répartition des actifs se sont rapidement réunis ces derniers jours. Kim et Kanye voulaient fondamentalement la même chose», ont-ils affirmé.

Ils ont ajouté que Kim était aussi « douce et gentille » qu’elle le pouvait en raison du trouble bipolaire de Kanye.







L’année dernière, le magnat du maquillage a demandé aux fans de comprendre son mari après qu’il eut lancé une série de diatribes sur leur mariage et sa famille.

En juillet, Kanye a tweeté et supprimé un certain nombre de commentaires sur la volonté de divorcer de Kim et a affirmé qu’elle avait essayé de l’enfermer pour des « raisons médicales ».

Kim demande le divorce de Kanye

Après des jours à garder le silence sur les fouilles, Kim est retournée sur les réseaux sociaux où elle a demandé l’empathie et la compassion des fans face à la situation.

«Comme beaucoup d’entre vous le savent, Kanye souffre d’un trouble bipolaire. Quiconque en a ou a un proche dans sa vie sait à quel point il est compliqué et douloureux de comprendre. nous à la maison parce que je suis très protectrice de nos enfants et du droit à la vie privée de Kanye en ce qui concerne sa santé. Mais aujourd’hui, je pense que je devrais commenter à cause de la stigmatisation et des idées fausses sur la santé mentale », a-t-elle écrit sur son Instagram histoires.







Suite à la nouvelle de leur divorce, une source a déclaré que Kim était inquiète que Kanye se dirige vers un autre «tailspin» – «Ce n’est bon pour personne, en particulier les enfants», ont-ils dit.

«Elle est donc aussi douce et gentille qu’elle peut l’être, tout en défendant ce qu’elle ressent qu’elle doit défendre», ont-ils affirmé.

Kim a été aperçue ces derniers jours sans son alliance. Cependant, Kanye a été photographié avec son anneau en or toujours clairement sur sa main gauche alors qu’il revenait de Los Angles au Wyoming.

