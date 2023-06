Le divorce de Kevin Costner se réchauffe, sa femme Christine refuse de quitter la maison autrefois partagée malgré l’accord prénuptial

La procédure de divorce entre Kevin Costner et son ex-épouse Christine Baumgartner devient controversée.

Dans des documents obtenus par Fox News Digital, l’acteur de « Yellowstone » affirme que Baumgartner, sa femme depuis 18 ans, ne quittera pas sa résidence à Carpinteria, en Californie, même si leur accord prénuptial stipulait qu’en cas de divorce, elle quitter toutes les maisons qu’il possédait dans les 30 jours.

Costner dit que la propriété, qu’il a obtenue 16 ans avant le mariage du duo, est l’endroit où le couple vivait avec leurs trois enfants lorsque Baumgartner a demandé le divorce le 1er mai.

« Au lieu de cela, Christine a adopté la position qu’elle ne quittera pas la résidence séparée de Kevin à moins et jusqu’à ce que Kevin accepte diverses demandes financières », indique le mémorandum déposé le 9 juin. « L’accord de Christine pour déménager était et est inconditionnel. En effet, indépendamment du PMA (accord prénuptial), elle n’a pas le droit d’occuper la résidence séparée de Kevin. »

‘YELLOWSTONE’ STAR KEVIN COSTNER, ÉPOUSE CHRISTINE BAUMGARTNER DIVORCE: UN RETOUR SUR LEUR HISTOIRE D’AMOUR

Laura Wasser, l’avocate représentant Baumgartner, n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaire de Fox News Digital.

Les documents de l’équipe de Costner poursuivent en disant que bien qu’il lui ait donné 1 million de dollars, une autre durée de l’accord prénuptial en cas de divorce, et bien qu’il lui ait donné 200 000 $ au début de leur mariage, également une durée de leur accord, elle n’a toujours pas tenu sa part du marché.

LE DIVORCE DE KEVIN COSTNER SURVIENT AU MILIEU DU SUCCÈS DE « YELLOWSTONE », BLOCKBUSTER DEUXIÈME ACTE

Il lui aurait également offert de l’argent pour trouver une nouvelle maison ainsi que 10 000 $ pour les frais de déménagement, payé une partie des honoraires de son avocat et lui aurait dit qu’il était d’accord pour que le personnel de la maison l’aide à emballer ses affaires.

« Kevin a agi de bonne foi et a fait tout ce qui était en son pouvoir pour rendre la transition la plus transparente possible », poursuivent les documents.

Le couple s’est marié en 2004 et partage les enfants Cayden, 15 ans, Hayes, 14 ans et Grace, 13 ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Costner fait également référence à son premier divorce avec son ex-femme Cindy, où il dit qu’il s’est retrouvé sans domicile lors de leur séparation.

« Garantir son droit d’accéder à ses résidences de propriété séparées en cas de divorce était une priorité importante pour Kevin. Kevin s’était marié une fois auparavant et, lors de la séparation, il s’est retrouvé sans domicile et incapable de vivre dans sa propre maison. Il n’a jamais voulu que cela se reproduise. En raison de la nature de son travail, Kevin travaille souvent à l’extérieur de la ville ; il était et reste donc particulièrement important pour lui que lorsqu’il est à la maison, il ait une maison où aller », expliquent les documents. .

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon les documents, « les plus récents engagements de travail hors de la ville de Costner se terminent début juin 2023 lorsqu’il sera de retour à Carpinteria ».

Costner fait probablement référence à « Horizon », le film western qui est devenu son projet passionnel. Les fans l’ont continuellement supplié de travailler également sur « Yellowstone », mais on ne sait toujours pas quand les derniers épisodes seront filmés.

Un représentant de Costner n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.