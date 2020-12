Le divorce de Kelly Clarkson-Brandon Blackstock a atteint un autre niveau acrimonieux: maintenant, l’ancien couple est dans un conflit de travail pour savoir si l’agence artistique de Blackstock, qui l’a dirigée pendant 13 ans, n’a pas réussi à obtenir une licence d’État comme requis et lui a fait payer des frais de gestion .

Selon une pétition que Clarkson a déposée en octobre auprès de la Commission du travail de Californie et obtenue par USA TODAY, elle accuse Blackstock, son père Narvel Blackstock et leur Starstruck Management Group d’une douzaine de violations du droit du travail de l’État, y compris la violation de la loi sur les agences de talents, le non-respect de obtenir une licence appropriée, agissant contre les «meilleurs intérêts» de Clarkson, et «exigeant des honoraires et une compensation excessifs (de Clarkson) pour des services illégaux».

Clarkson souhaite que la commission du travail aille au fond des choses en exigeant une «comptabilité complète» de tout l’argent que Clarkson a payé les Blackstocks et Starstruck pour des services depuis 2007,et lui rembourser. Et elle veut une audience sur sa plainte.

Plus:Kelly Clarkson obtient la garde principale des enfants au milieu de « problèmes de confiance » avec l’ex Brandon Blackstock

Clarkson ne précise pas dans sa pétition combien elle pense être due.

Le bureau du commissaire du travail, qui applique les lois relatives aux agences de talents en Californie, a refusé de commenter car il s’agit d’un dossier ouvert, et une mise à jour sur la question ne sera disponible qu’en février, selon Paola Laverde, porte-parole de la commission, dans un e-mail à USA TODAY.

L’avocat de Clarkson, Edwin McPherson, n’a pas renvoyé de message des USA TODAY.

Bryan Freedman, qui représente Starstruck, a déclaré à USA TODAY dans un e-mail que la pétition de Clarkson « ignore commodément » le fait que Clarkson avait sa propre agence de talents agréée, CAA, pendant la période en question.

Plus:Kelly Clarkson se montre honnête sur l’achat d’une maison, redécorant au milieu d’un divorce: « Je voulais juste me sentir heureuse »

«Bien que Starstruck Management Group fournisse des services de gestion des talents en son nom, il l’a fait à tout moment, car CAA était son agence de référence», a déclaré Freedman. « Il est malheureux que Kelly tente à nouveau d’éviter de payer des commissions qui sont dues et dues à Starstruck pour essayer d’obtenir un avantage perçu dans ses procédures de garde et de divorce en cours. »

Ce n’est pas un hasard si ce différend survient après que le divorce Clarkson-Blackstock est devenu tendu. Premier champion « American Idol », Clarkson a épousé Blackstock en 2013 et a demandé le divorce en juin. Ils ont deux enfants: sa fille River, 6 ans, et son fils Remington, 4 ans.

Plus:Kelly Clarkson sur la consultation de psychologues pour enfants pendant le divorce: « Nous voulons bien faire les choses »

Elle a obtenu la garde physique principale des enfants, selon des documents judiciaires obtenus par USA TODAY, le 30 novembre. Un juge a décidé que le couple partagerait la garde physique et légale conjointe de leurs enfants, Clarkson en détenant la garde physique principale à Los Angeles. .

«La Cour constate que dans les circonstances présentes dans cette affaire, l’intérêt à assurer la stabilité et la continuité des enfants mineurs pèse en faveur du requérant ayant la garde principale», lit-on dans l’arrêt, en référence à Clarkson.

De plus, le document indique que «le niveau de conflit entre les parents a augmenté» et que «les parties ont du mal à devenir coparentalité en raison de problèmes de confiance entre elles».

À la suite de cette décision, le magazine People et ET ont rapporté que Blackstock, 43 ans, demandait maintenant plus de 400000 $ par mois à Clarkson, 38 ans, en pension alimentaire pour époux et enfants, plus 2 millions de dollars pour couvrir ses honoraires d’avocat. Son avocate, Laura Wasser, n’a pas répondu à un e-mail d’USA TODAY.

Pendant ce temps, Clarkson s’est «ouverte», comme on dit à Hollywood, sur la façon dont elle fait face au divorce. La semaine dernière sur «The Kelly Clarkson Show», elle a parlé des mesures qu’elle prend pour l’aider à se sentir bien, comme acheter une nouvelle maison et la décorer.

«J’ai une nouvelle maison, elle est très blanche et propre», a déclaré Clarkson. De plus, dit-elle, elle a refait son bureau, avec l’aide du département artistique de son exposition.

«Je me suis dit: ‘S’il vous plaît, aidez-moi à donner un sens. J’ai besoin de me sentir purifié,’» a poursuivi Clarkson. « Je voulais juste me sentir heureux, et c’est le cas. Les couleurs me font vraiment du bien. »

Plus tôt, dans une interview de septembre sur l’émission « Today », elle a admis que c’était dur.

« Je veux dire, ce n’est pas un secret. Ma vie a été un peu une poubelle », a déclaré Clarkson. « Personnellement, ça a été un peu dur ces deux derniers mois. »

Elle a dit qu’elle avait parlé à des amis qui avaient vécu des divorces.

« Je ne sais pas comment les gens vivent cela sans avoir une sorte d’exutoire, car c’est la pire chose qui soit pour toutes les personnes impliquées. »