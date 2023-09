Le divorce de Joe Jonas et Sophie Turner pourrait durer « très longtemps » – Hollywood Life

Crédit d’image : Agence de presse Image/NurPhoto/Shutterstock

Sophie Turner et Joe JonasLa bataille dramatique en matière de divorce et de garde des enfants pourrait s’éterniser « très longtemps », selon un nouveau rapport.

Malgré une rumeur précédente selon laquelle Sophie aurait été filmée par une caméra annulaire en train de faire quelque chose de douteux, Nous chaque semaine a rapporté mercredi 27 septembre que la caméra l’avait surprise en train de prononcer quelques commentaires grossiers sur son ex-mari, 34 ans.

« Ce n’était rien de plus », a insisté une source auprès du média avant d’ajouter, « mais c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. »

Un autre initié a déclaré au média : « Personne ne pensait que les choses deviendraient aussi désagréables entre Joe et Sophie. Les amis espèrent pouvoir devenir matures pour le bien des enfants, mais aucun des deux n’acceptera l’autre. Cela pourrait durer très longtemps. La deuxième source a ensuite affirmé que Joe « espère qu’ils pourront parvenir à un accord à l’amiable » puisque Sophie est « déterminée à déménager au Royaume-Uni à temps plein ».

Un autre initié a ensuite révélé à la publication que le Jeanne L’actrice « ne voulait pas toujours être ‘la femme du frère Jonas' ».

« Elle ne voulait pas partir en tournée et tout faire ensemble », a déclaré la source distincte au média. « Ce n’est pas sa personnalité, et elle voulait garder leur famille séparée de tout le battage médiatique des Jonas Brothers. »

De plus, une quatrième source a noté que Sophie pensait que Joe était « trop contrôlant » tout au long de leur mariage et a affirmé qu’il « flirterait un peu trop en public, mais il n’aimerait pas qu’elle se rapproche trop d’elle ». amis masculins. »

Précédemment dans le drame Sophie-Joe, le couple avait annoncé début septembre que leur séparation était « une décision véritablement unie ». Alors que les rumeurs circulaient sur leur séparation, Joe a souligné aux fans, sur scène au Dodger Stadium de Los Angeles, que les gens ne devraient pas « croire » tout ce qu’ils entendent sur son divorce avec Sophie. Cependant, leur séparation est devenue un spectacle aux yeux du public.

Peu de temps après que Joe ait demandé le divorce d’avec Sophie après quatre ans de mariage, elle a intenté une action en justice contre lui le 21 septembre pour le « retour immédiat » de leurs filles, Willa et Delphine. Cependant, un représentant de Joe a répondu au Se venger le procès de la star dans une déclaration fournie à HollywoodVie.

« Il s’agit d’un malheureux désaccord juridique au sujet d’un mariage qui se termine malheureusement », a déclaré le porte-parole. « Lorsque des termes tels que « enlèvement » sont utilisés, ils sont au mieux trompeurs et, au pire, constituent un grave abus du système juridique. Les enfants n’ont pas été enlevés. Après avoir été confiés aux soins de Joe pendant les trois derniers mois avec l’accord des deux parties, les enfants sont actuellement avec leur mère. Sophie fait cette affirmation uniquement pour déplacer la procédure de divorce au Royaume-Uni et pour retirer définitivement les enfants des États-Unis.

Quatre jours plus tard, les deux parties ont signé un accord intérimaire pour garder leurs enfants à New York le temps de régler les détails de leur divorce. Sophie et Joe comparaîtraient lors d’une conférence préalable au procès le 3 octobre.