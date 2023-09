Le divorce de Jeezy et Jeannie Mai causé par des points de vue différents

Il y a eu des tonnes de spéculations sur ce qui a poussé Jeezy à demander le divorce la semaine dernière, mais il apparaît maintenant que sa séparation d’avec Jeannie pourrait simplement être le résultat de «points de vue différents» du couple.

Jeudi dernier, Jeezy a officiellement déposé des documents auprès de la Cour supérieure du comté de Fulton demandant de mettre fin à son mariage de deux ans avec la styliste et personnalité de la télévision Jeannie Mai, 44 ans. La nouvelle a été confirmée par The Atlanta Journal-Constitution qui a rapporté que Jeezy, 45 ans, née Jay Jenkins, est déjà séparé de sa femme. Les documents indiquaient également que le mariage était « irrémédiablement rompu » et qu’« il n’y avait aucun espoir de réconciliation ».

Mai et Jenkins ont un accord prénuptial et Jeezy demande la garde légale conjointe de leur fille, Monaco Mai Jenkins, née en janvier 2022.

Maintenant un Source de divertissement ce soir dit que le rappeur de 45 ans, de son vrai nom Jay Wayne Jenkins, et l’ancien co-animateur de The Real n’étaient pas sur la même longueur d’onde en ce qui concerne « certaines valeurs et attentes familiales ».

« Ils avaient des points de vue différents et chacun avait le sentiment que leurs besoins n’étaient pas complètement satisfaits », explique la source.

Nous avons l’impression que cela peut signifier tellement de choses différentes ! Selon vous, quel a été le point de rupture absolu pour eux ?

Ironiquement, Mai semblait tout à fait attachée aux valeurs familiales il y a quelques semaines lorsqu’elle a félicité son mari dans un article la mettant en vedette avec leur fille, où elle a loué sa réussite en tant que New York Times auteur de best-sellers:

« Aujourd’hui, je célèbre une étape remarquable franchie par mon mari, @jeezy, dont les mémoires ‘Adversity For Sale’ se sont hissées sur la liste des best-sellers du New York Times », a écrit Mai le 6 septembre. Votre histoire a toujours été une source d’inspiration pour moi, mais la voir imprimée m’a laissé encore plus impressionné par votre force et votre sagesse. Tu nous as invités dans les recoins les plus intimes de ta vie, là où cohabitent douleur et triomphe. Ce moment n’est pas seulement un témoignage de vos compétences littéraires, bébé, mais une reconnaissance de votre capacité à inspirer grâce au pouvoir de la narration. Je suis infiniment reconnaissant pour votre voix dans ce monde. Honoré de marcher à tes côtés mon amour🖤”

Le couple a lancé sa relation via Instagram en septembre 2019 avant de se marier à Atlanta, en Géorgie, le 27 mars 2021.

Eh bien, voilà. Pensez-vous que les réseaux sociaux continueront à semer le trouble face à cette scission ?