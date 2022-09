Honey Singh fait actuellement la une des journaux en raison de son divorce officiel avec son ex-femme Shalini Talwar. Le couple est officiellement divorcé et le chanteur sensationnel punjabi doit payer à Shalini une somme colossale de roupies 1 crore comme pension alimentaire pour le règlement du divorce. Jeudi, c’est-à-dire le 8 septembre, le couple est parvenu à un règlement de pension alimentaire lors d’une procédure de médiation devant le tribunal de Saket à Delhi. Selon des informations parues dans Times Now, Honey Singh alias Yo Yo Honey Singh et Shalini Talwar ont atteint le tribunal de Delhi jeudi et la chanteuse lui a remis un chèque de 1 crore de roupies à titre de pension alimentaire dans une enveloppe scellée en présence du juge Vinod Kumar, L’affaire a été réglé après les contre-allégations entre Yo-Yo et Shalini et la prochaine audience aura lieu en mars 2023.

En août 2021, le couple a fait la une des journaux après que sa femme Shalini Talwar a allégué des violences domestiques contre le chanteur et a affirmé qu’elle se sentait comme une criminelle de la ferme qui était soumise à la cruauté de sa part. Plus tard, elle a exigé de la chanteuse une pension alimentaire de Rs 10 crore. Cependant, Honey Singh a fermement réfuté ces allégations contre lui et les a qualifiées de sans fondement. Le chanteur de Chennai Xpress a eu des ennuis judiciaires après que Shalini ait déposé une plainte pour violence domestique contre lui et sa famille.

Le chanteur s’est même rendu sur ses réseaux sociaux l’année dernière et a insisté sur le fait que toutes les allégations portées contre lui étaient fausses et malveillantes. Il a partagé une longue déclaration sur sa page officielle Instagram et a écrit : « Je suis profondément peiné et affligé par les allégations fausses et malveillantes portées contre moi et ma famille par ma compagne/épouse de 20 ans, Mme Shalini Talwar. Les allégations sont extrêmement odieuses. “. Honey Singh était l’un des chanteurs les plus populaires, mais il est devenu un lent déclin et aujourd’hui, il essaie à nouveau de faire sa marque.