Le divorce de Christina Anstead et de l’ex Ant est finalisé alors que les hôtes de Flip ou Flop acceptent de partager la garde de leur fils d’un an, Hudson

Le divorce de CHRISTINA Haack et de l’ex Ant Anstead s’est finalisé car les hôtes de Flip or Flop ont accepté de partager la garde de leur fils d’un an, Hudson.

Un juge californien a signé la dissolution du mariage entre Christine, 37, et Fourmi, 42, selon un dépôt légal obtenu par TMZ.

Getty

Christina a finalisé son divorce[/caption]

Méga

Ant a obtenu la garde légale et physique d’Hudson[/caption]

Les animateurs de téléréalité ont tous deux obtenu la garde légale et physique de Hudson, qu’ils ont accueilli en 2019.

Des sources ont déclaré à TMZ que les deux hommes se sont mis d’accord en privé sur la division de leurs actifs et de leurs biens.

L’ancien couple a demandé le divorce fin 2020.

Christina partage deux autres enfants, Taylor, 10 ans, et Brayden, cinq ans, avec son ex-mari, Tarek El Moussa.

Instagram

Fourmi photographiée avec Hudson[/caption]

Instagram

Christina, Taylor, Brayden et Tarek photographiés ensemble[/caption]

L’année dernière, Tarek s’est fiancé en juillet à Vendre le coucher du soleil‘s Heather Rae Jeune.

Tarek a proposé à Heather alors qu’ils célébraient leur premier anniversaire lors d’une excursion en bateau à Catalina Island, en Californie, selon Gens,

Tout en partageant l’heureuse nouvelle sur Instagram, Tarek a déclaré à ses abonnés que Heather avait « dit oui ! #FlippingHerLastName. «

Heather a également partagé les nouvelles des fiançailles sur elle propre publication sur les réseaux sociaux comme elle l’a légendé, « L’avenir Mme Tarek El Moussa !!!! »

Getty

Tarek et Heather ont posé pour une photo ensemble[/caption]

Ant partage sa fille Amélie, 17 ans, et son fils Archie, 15 ans, de son précédent mariage avec Louise Herbert.

En 2020, Ant a rompu son silence sur la rupture pour Gens et a révélé qu’il n’avait pas pris la « décision » de mettre fin à leur mariage.

La star de la télévision a ajouté: « Je pense que tout le monde sait que ce n’était pas ma décision. »

L’animateur de Wheelers Dealers a avoué que leur séparation l’avait « touché durement ».

Getty

Ant a déclaré que sa séparation avec Christina « l’avait frappé fort »[/caption]

« Si vous demandez à quelqu’un qui me connaît bien, il sait que je me donne pleinement.

« J’avais tellement d’amour pour elle. »

L’année dernière, Christine a annoncé que les deux avaient démissionné sur Instagram et a écrit: « Ant et moi avons pris la décision difficile de nous séparer.

« Nous sommes reconnaissants les uns envers les autres et comme toujours, nos enfants resteront notre priorité. Nous apprécions votre soutien et demandons le respect de la vie privée pour nous et notre famille alors que nous naviguons dans l’avenir. »





Un initié a dit E! En ligne en septembre 2020 a mentionné à quel point Christina était très “déçu» car « elle n’aurait jamais pensé qu’elle divorcerait si tôt.

« Elle a essayé de lui donner plus de chance, mais il est devenu très clair que cela n’allait pas fonctionner. »

Des sources proches du couple ont révélé que « ramener à la maison le nouveau bébé était extrêmement difficile et éprouvant » et que leur mariage avait traversé « une année très difficile avec beaucoup de moments difficiles ».

Instagram

Christina et Ant ont vécu « une année très difficile »[/caption]