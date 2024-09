Le divorce de Channing Tatum et Jenna Dewan sur le point d’être finalisé

Le long divorce de Channing Tatum et Jenna Dewan touche à sa fin après près de six ans.

Mercredi, les avocats de l’ancien couple ont déposé un jugement stipulé demandant au juge de signer et de finaliser effectivement leur divorce. Dans le dossier obtenu par USA TODAY, les avocats de Tatum et Dewan ont déclaré que les deux hommes avaient signé un accord écrit – un « jugement supplémentaire stipulé sur des questions réservées » – qui résout « toutes les questions restantes dans cette affaire ».

Les deux hommes se sont mis d’accord sur la manière de séparer leurs biens et leurs actifs ainsi que de résoudre les problèmes de pension alimentaire pour les enfants et le conjoint. Dewan et Tatum, qui partagent la garde de leur fille Everly Tatum, âgée de 11 ans et ont tous deux changé de partenaire, ont mutuellement renoncé à leur pension alimentaire.

Les avocats ont demandé au juge de décider que le jugement supplémentaire soit scellé, ce qui signifie qu’il ne sera pas accessible au public lorsqu’il sera déposé au tribunal.

USA TODAY a contacté les représentants de Dewan et Tatum pour commentaires.

Dewan, qui joue dans « The Rookie » sur ABC, est fiancé au musicien Steve Kazee, et le couple partage deux enfants. Tatum serait fiancé à l’actrice Zoë Kravitz, selon Aujourd’hui et Revue populaire. Il a joué dans son premier film, « Blink Twice », sorti en salles le mois dernier.

S’adressant à USA TODAY, Kravitz a expliqué ce que c’était que de travailler avec son partenaire romantique.

« L’instinct de Chan est d’essayer de tout réparer », a déclaré Kravitz. « Il veut prendre soin de moi, donc si je suis bouleversé ou si je panique, il voudrait toujours arranger ça. Parfois, cela me rendait encore plus en colère là où je me disais : ‘J’ai juste besoin que quelqu’un m’écoute !’ Mais nous sommes si doués pour demander : « De quoi avez-vous besoin en ce moment ? Nous sommes tellement plus proches parce que nous avons vécu cette expérience. »

Channing Tatum et Jenna Dewan débattent des droits de « Magic Mike »

Dewan a demandé le divorce de Tatum pour la première fois en octobre 2018 après près de neuf ans de mariage. Cette décision judiciaire a eu lieu six mois après qu’ils ont annoncé leur séparation, déclarant qu’il n’y avait « aucun secret ni événement salace à l’origine de notre décision ».

Les anciennes co-stars de « Step Up » ont été déclarées légalement célibataires en novembre 2019 et ont apparemment négocié la séparation de leurs actifs et de leurs biens au cours des années qui ont suivi.

Avant que les deux ne parviennent à un accord sur leurs actifs séparés, les avocats de Dewan ont contesté le partage de la propriété intellectuelle de « Magic Mike », une franchise qui comprend une série de films et des événements en direct.

Tatum a joué dans le film à succès « Magic Mike » de 2012, qui est vaguement basé sur son expérience de strip-teaseuse à l’âge de 18 ans. Le film a donné naissance à deux suites – « Magic Mike XXL » de 2015 et « Magic Mike’s Last Dance » de 2023 – des comédies musicales, un spectacle en direct à Las Vegas et une série de télé-réalité de courte durée Max.

Contributeur : Taijuan Moorman