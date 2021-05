Le divorce de Bill Gates met les anti-vaxxers en surmenage alors qu’ils prétendent que Melinda est «  fausse  » et le patron de Microsoft «  doit être arrêté  »

Le divorce de BILL Gates d’avec sa femme Melinda a envoyé les anti-vaxxers, les croyants de QAnon et une foule d’autres théoriciens du complot dans l’overdrive.

Le patron de Microsoft, Gates, et sa femme sont devenus un paratonnerre pour une propagande en ligne absurde qui se propage insidieusement sur les réseaux sociaux.

Lisez notre Blog en direct de Bill Gates pour les toutes dernières nouvelles et mises à jour …

2 Bill Gates et sa femme Melinda se séparent après 27 ans

Le multimillionnaire de 65 ans a annoncé hier qu’il se séparait de sa partenaire Melinda, 56 ans, après 27 ans de mariage.

Son message sur Twitter a déclenché une vague de nouvelles théories du complot – son article étant cité des milliers de fois par des cinglés en ligne.

Et cela malgré que Gates ait même été jusqu’à désactiver les commentaires sur son message initial, qui a été partagé plus de 80 000 fois.

Twitter était inondé de messages poussant des absurdités telles que les affirmations que Gates devrait être arrêté pour « crimes contre l’humanité » et des allégations bizarres selon lesquelles Melinda avait en fait été remplacée il y a des années par un acteur.

D’autres ont tenté de prétendre que le divorce est une « distraction » de quelque chose de mal qui se passe dans les coulisses, et d’autres ont affirmé sans fondement que le divorce de Gates est une imposture pour l’aider à « cacher ses biens ».

Gates est le quatrième homme le plus riche du monde – avec une fortune estimée à 123 milliards de dollars, derrière le seul patron d’Amazon Jeff Bezos, le pionnier de Tesla et SpaceX Elon Musk et le dirigeant de Louis Vuitton Bernard Arnault.

Il a longtemps fait l’objet de diverses théories du complot et s’était positionné au cours de la dernière demi-décennie loin de Microsoft.

Le patron de la technologie a plutôt progressé en se concentrant sur la santé publique et ses efforts caritatifs.

Il a même mis en garde contre la menace d’une pandémie en 2015 lors de la conférence TED, et a parlé presque prophétiquement du danger d’un nouveau virus dans l’émission Netflix 2019 expliquée.

C’est ce genre de poupée vaudou que toutes ces communautés piquent avec leurs propres complots Rory Smith

Cependant, ses efforts l’ont placé dans la ligne de mire des théoriciens du complot qui le voient comme le visage d’une cabale imaginaire d’élites mondiales qui tirent secrètement les ficelles dans les coulisses.

Ses avertissements sur la menace d’un nouveau virus mortel sont interprétés comme lui sachant que Covid allait arriver et sont vus sans fondement alors qu’il se positionnait pour encaisser.

Les conspirations de longue date de sociétés secrètes telles que les Illuminati, les fantasmes dystopiques tels que le Nouvel Ordre Mondial et la dernière vague de Q ont alimenté la croyance en le soi-disant État Profond et une cabale satanique d’enfants mangeurs de pédophiles ont tous été liés à Gates.

2 Bill et Melinda Gates sont devenus un paratonnerre pour les théories du complot Crédits: Getty

Rory Smith, des fact-checkers First Draft News, a déclaré au BBC: « Il y a une myriade de complots autour de Bill Gates.

«C’est ce genre de poupée vaudou que toutes ces communautés piquent avec leurs propres complots.

« Et il n’est pas surprenant qu’il soit devenu la poupée vaudou – parce qu’il a toujours été le visage de la santé publique. »

Les théories du complot sur Bill Gates étaient aux premiers stades de la pandémie de Covid en 2020, mentionnées plus de 1,2 million de fois.

Les idées sans fondement ont trouvé de nouveaux publics sur Facebook, Twitter et TikTok alors que le monde acceptait la réalité d’une pandémie mondiale.

Des affirmations sans fondement ont commencé à prendre de l’ampleur, et alors que le déploiement du vaccin commençait, des croyances anti-vaxx de longue date à propos de Gates ont commencé à se frayer un chemin hors des espaces en ligne marginaux et presque dans le courant dominant.

Ses efforts pour investir dans des mesures de santé publique avaient depuis longtemps alimenté les croyances anti-vaxxers à son sujet, même avant Covid.

Diverses affirmations au sujet de ses entreprises veulent développer des vaccins pour «micropuce» les gens ou même pour les stériliser pour déclencher un effort mondial de «dépeuplement» a trouvé leur chemin dans une nouvelle vague de délais d’utilisateurs sans méfiance.

La Fondation Gates a financé le plan COVAX, qui vise à sécuriser deux milliards de doses de vaccin pour les pays à faible revenu d’ici la fin de 2021.

Il a également reçu un financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI).

Le professeur Joseph Uscinski, politologue à l’Université de Miami et auteur de livres sur les théories du complot, a déclaré: «Les théories du complot consistent à accuser des gens puissants de faire des choses terribles.

«Les théories sont fondamentalement les mêmes, seuls les noms changent.

« Avant Bill Gates, c’était George Soros et les frères Koch et les Rothchild et les Rockefeller. »

Il a ajouté que Gates est probablement une cible simplement parce qu’il est riche et célèbre, donnant aux théoriciens du complot un « grand méchant ».

Gates et sa femme ont même publié une déclaration sur la série de théories du complot l’année dernière, et il a répondu à des questions à ce sujet dans des interviews télévisées concernant Covid.

«Il est troublant qu’il y ait tant de folie. Lorsque nous développerons le vaccin, nous voudrons que 80% de la population le prenne et s’ils ont entendu que c’est un complot et que nous n’avons pas de gens prêts à prendre le vaccin qui le feront. que la maladie continue de tuer des gens », a déclaré Gates.

« Je suis un peu surpris que cela se concentre sur moi. Nous donnons juste de l’argent, nous écrivons le chèque … et oui, nous pensons à protéger les enfants contre la maladie, mais cela n’a rien à voir avec les puces et ce type. des trucs. Il faut presque rire parfois. «

Dans un communiqué, la Fondation Bill et Melinda Gates a déclaré: « À un moment comme celui-ci, alors que le monde est confronté à une crise sanitaire et économique sans précédent, il est désolant qu’il y ait des gens qui répandent de la désinformation alors que nous devrions tous chercher des moyens de collaborer et sauver des vies.

«À l’heure actuelle, l’une des meilleures choses que nous pouvons faire pour arrêter la propagation du Covid-19 est de diffuser les faits.