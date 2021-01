Le divorce d’Adam Woodyatt, star d’EastEnders, aurait tourné au vinaigre.

Adam prend une pause prolongée de son rôle de longue date en tant que Ian Beale sur EastEnders.

Hors écran, il a été marié à Bev pendant 22 ans après s’être marié à Disney World, en Floride en 1998.

La nouvelle de leur séparation a fait la une des journaux en août plus tôt cette année après avoir parlé à des amis de leur séparation.

De nouvelles affirmations ont émergé selon lesquelles le couple ne s’est pas mis d’accord sur un « accord équitable ».







Une source a déclaré au Sun: «Malgré ce qu’il dit publiquement, elle a dû impliquer des avocats pour se battre.

«Le sentiment est qu’il n’offre pas à Bev une offre équitable.»







Le Mirror a contacté le représentant d’Adam Woodyatt pour plus de commentaires.

On pense qu’Adam et Bev se sont séparés en août 2019.







Cependant, on dit que les ex ont parlé à leurs amis de la séparation plus tôt cette année.

Les anciennes flammes ont deux enfants Jessica, 27 ans, et Samuel, 23 ans, ensemble.

Ils vivaient ensemble dans le Warwickshire avant la rupture de leur mariage.