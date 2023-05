Le dividende de Severn Trent dépasse 260 millions de livres sterling dans un contexte de colère croissante face à la pollution des eaux usées

Severn Trent a augmenté son dividende à plus de 260 millions de livres sterling, malgré la colère croissante du public face aux paiements effectués par les fournisseurs d’eau à leurs actionnaires et dirigeants, alors que les entreprises subissent une pression croissante pour lutter contre les fuites et la pollution par les eaux usées des rivières et des mers.

L’augmentation du paiement des investisseurs de la compagnie des eaux est survenue alors qu’elle a annoncé une légère augmentation de ses bénéfices pour l’année écoulée et prévu une forte croissance des bénéfices pour l’année à venir.

Severn Trent a admis qu’il aurait dû, ainsi que l’industrie de l’eau, «agir plus vite» et accorder plus d’attention au rejet des eaux usées dans les cours d’eau.

La société a déclaré qu’elle avait amélioré la quantité d’eau perdue par les fuites, les plaintes concernant la qualité de l’eau, la basse pression persistante et la pollution, mais a ajouté que l’inondation des égouts externes était un « domaine prioritaire ».

L’une des plus grandes compagnies d’eau de Grande-Bretagne, approvisionnant des clients en Angleterre et au Pays de Galles, Severn Trent a déclaré qu’elle avait l’intention d’augmenter son dividende final à 64,09 pa, contre 61,28 pa l’année précédente.

L’augmentation portera le montant total versé par Severn Trent à ses actionnaires au cours de l’année écoulée à près de 1,07 £ par action, contre 1,02 £ un an plus tôt. Le paiement total s’élève à 261 millions de livres sterling, contre 255 millions de livres sterling en 2022.

Cette décision suit la politique de l’entreprise consistant à augmenter les dividendes chaque année d’au moins le taux d’inflation.

Les compagnies des eaux britanniques paieront environ 14,7 milliards de livres sterling de dividendes d’ici la fin de cette décennie, selon une analyse du Guardian, tout en faisant payer aux clients de nouveaux investissements pour arrêter le flux de pollution par les eaux usées dans les voies navigables du pays.

Severn Trent, qui compte plus de 8 millions de clients, fournit de l’eau dans une région s’étendant du canal de Bristol au Humber et du centre du Pays de Galles à Rutland dans les East Midlands.

La société FTSE 100, dont le siège social est à Coventry, a fait état d’une augmentation de 0,5 % de son bénéfice avant impôts à un peu moins de 509 millions de livres sterling pour l’année se terminant le 31 mars, en raison d’une consommation robuste des ménages et des entreprises.

Severn Trent prévoit une forte croissance des bénéfices cette année grâce à une réduction pouvant aller jusqu’à un cinquième du montant des intérêts qu’elle doit payer, ce qui, selon elle, devrait encore s’accélérer l’année suivante à mesure que les factures énergétiques et les coûts liés à l’inflation baissent.

La directrice générale de Severn Trent, Liv Garfield, qui a été payée 3,9 millions de livres sterling en 2021-22, a déclaré que la société aidait jusqu’à 50 000 clients avec leurs factures pendant la crise du coût de la vie et créerait jusqu’à 1 000 emplois dans la région. dans les prochaines années.

ignorer la promotion de la newsletter Inscrivez-vous pour Les affaires aujourd’hui Newsletter quotidienne gratuite Préparez-vous pour la journée de travail – nous vous indiquerons toutes les actualités et analyses commerciales dont vous avez besoin chaque matin « , »newsletterId »: »business-today », »successDescription »: »Nous vous enverrons Business Today tous les jours de la semaine »} » clientOnly> Avis de confidentialité: Les newsletters peuvent contenir des informations sur les organisations caritatives, les publicités en ligne et le contenu financé par des tiers. Pour plus d’informations, consultez notre politique de confidentialité. Nous utilisons Google reCaptcha pour protéger notre site Web et Google politique de confidentialité et Conditions d’utilisation appliquer. après la promotion de la newsletter

« Nous nous attendons à la plus grande période d’investissement que le secteur ait jamais connue, avec un accent sur les ressources en eau, l’amélioration des normes environnementales et le net zéro », a déclaré Garfield.

La société a prévu que son investissement en capital pourrait atteindre entre 850 millions et 1 milliard de livres sterling au cours de l’exercice en cours.

La société a déclaré que les «coûts de l’entreprise», qui incluent les primes des administrateurs, ont augmenté de 500 000 £ pour atteindre 8,7 millions de £ l’année dernière. Cependant, les investisseurs devront attendre que la société publie son rapport annuel plus tard cette année pour savoir si Garfield a reçu un bonus.

Plus tôt ce mois-ci, trois patrons de l’eau ont déclaré qu’ils renonceraient à leurs primes au milieu de la colère du public face au déversement d’eaux usées dans les rivières britanniques et aux paiements de l’industrie de l’eau.