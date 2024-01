Le divertissement immersif abonde – Saratogian

“Tony ‘n Tina’s Wedding” est joué ce soir jusqu’à dimanche au Universal Preservation Hall de Saratoga Springs. (Photo fournie)

SARATOGA SPRINGS, NY — Le théâtre est une forme d’art en constante évolution.

Pour beaucoup, il n’y a rien de tel que la joie d’assister à une grande comédie musicale ; tandis que d’autres préfèrent l’intensité d’un bon drame. La seule chose qui pourrait les interpeller, ce sont les rires générés par une comédie bien écrite.

Les choses changent. Au cours des dernières décennies, un nouveau style de théâtre populaire a évolué, combinant des éléments des trois formes traditionnelles tout en invitant le public à participer activement à leur création.

Le nouveau genre est connu sous le nom d’expériences immersives ou interactives. Un sous-type de l’expérience interactive est le meurtre-mystère au cours duquel le public aide à résoudre le crime.

Cette semaine, le public de la région a l’occasion de découvrir l’un des premiers succès du théâtre immersif. “Le mariage de Tony ‘n Tina” se déroulera à Universal Preservation Hall à Saratoga Springs, de ce soir jusqu’à dimanche.

La comédie-satire rauque est apparue pour la première fois en 1988 et a été diffusée à New York jusqu’en 2010. Combinez la tournée new-yorkaise avec ses représentations dans plus de 200 autres villes du monde et vous définissez le blockbuster populaire.

Dans la catégorie « Il faut un village », le spectacle a commencé comme un concept d’ensemble qui, au fil du temps, a trouvé sa forme. Créé par la troupe de comédie d’improvisation sur l’intelligence artificielle, les droits d’auteur du spectacle appartiennent à 13 membres de la compagnie d’origine.

L’idée est simple. Le public est invité à devenir l’invité d’un mariage italien stéréotypé. Les acteurs jouent divers personnages comme la mariée, le marié, les préposés et les proches.

Il existe une structure lâche mais une grande partie de l’action et du dialogue est improvisée. Tout est conçu pour engager et divertir un public en l’encourageant à s’impliquer dans la frivolité. Tout le monde aura la chance de chanter, de danser et de faire des bêtises.

Le principe suggère qu’un mariage ethnique typique est semé de conflits comiques. En effet, les familles des mariés sont les futurs beaux-parents venus de l’enfer.

Après une rapide cérémonie, la réception s’ensuit dans le même espace. Il y a un DJ et le public est invité sur la piste de danse. Ils sont également priés de participer aux lancers de bouquets et de jarretières. Ce sont tous de grands événements participatifs propices à l’humour exagéré.

Cependant, un domaine traité avec respect est le dîner italien qui fait partie du forfait. Oui, vous trouverez peut-être Chez Whiz sur des crackers parmi les hors-d’œuvre, mais dans l’ensemble, le dîner est réel.

C’est plus que réel ; c’est authentique car il est préparé par Angie’s, le restaurant italien extrêmement populaire de Ballston Spa. Un buffet composé de salade, d’antipasti, de ziti au four, de boulettes de viande italiennes et de poulet marsala devrait être le repas idéal pour renforcer l’environnement d’un mariage italien. Si vous souhaitez acheter des billets ou en savoir plus sur le spectacle, rendez-vous sur uph.org

Les Murder Mysteries sont une autre forme de divertissement participatif. Traditionnellement, le public regarde un crime se dérouler et devient témoin lorsque celui qui parvient à résoudre le crime apparaît. Dans certaines formes du genre, les membres volontaires du public jouent un rôle plus actif dans la représentation. L’événement est presque toujours un dîner-théâtre.

Ce soir, Creative License, une troupe de théâtre très sérieuse qui se produit au Cohoes Music Hall, se déchaîne et produit un meurtre-mystère au restaurant McGreivey’s à Waterford.

“M. Potter and the Garden Club Mystery » est typique du genre car il mélange comédie et mystère. L’intrigue implique un homme disparu et une mystérieuse boîte verrouillée. Tout est lié à un archéologue décédé. En essayant de résoudre le crime, la médium de renommée mondiale, Gwendolyn Greer, déterre quelques saletés sur le passé sordide du Garden Club du nord de l’État de New York, vieux d’un siècle.

“M. Potter et le mystère du Garden Club » implique également le dîner. McGreivey’s sert un repas de cinq plats proposant comme entrées cinq de ses plats les plus populaires. En d’autres termes, vous avez le choix entre cinq sélections de repas. Pour les billets et informations, appelez le (518) 238-2020. Cela commence à 18 heures jeudi.

Si vous y allez, n’oubliez pas qu’en tant que membre du public, il est important de suivre les règles du jeu. Quiconque assiste à l’une ou l’autre des émissions doit comprendre qu’il est également membre du casting. Les événements immersifs ne sont pas des expériences passives. Une fois sur place, vous avez l’obligation de participer. C’est vraiment plus amusant ainsi.