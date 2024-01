Le divertissement Amarillo en bref du 28 janvier 2024

La faculté d’art du WT à l’honneur dans une nouvelle exposition

CANYON — Des professeurs d’art de la West Texas A&M University sont présentés dans une nouvelle exposition à la Dord Fitz Formal Gallery. L’exposition d’art universitaire du WT Art Program, intitulée « Here We Go Again », est visible jusqu’au 9 mars. Une réception d’ouverture aura lieu de 17h à 19h le 1er février dans la galerie.

L’exposition diversifiée présente un large échantillon de techniques artistiques, notamment des peintures, des collages, des assemblages, des installations, des œuvres en céramique et des impressions numériques, a déclaré Jon Revett, directeur du programme artistique et professeur émérite Doris Alexander des beaux-arts.

« Cette exposition est unique car elle inclut à la fois des médias traditionnels et des pratiques plus contemporaines et démontre que l’art se présente sous de nombreuses formes. Notre objectif principal est de montrer que même si nous sommes leurs enseignants, nous mettons en pratique ce que nous prêchons en maintenant des pratiques créatives actives », a déclaré Revett. « Nous espérons également inciter nos étudiants à repousser les limites du média qu’ils ont choisi et à essayer quelque chose de nouveau. »

Les membres du corps professoral à temps plein, faisant tous partie du département d’art, de théâtre et de danse du Sybil B. Harrington College of Fine Arts and Humanities de WT, présentés dans l’exposition comprennent Misty Gamble, professeur adjoint d’art : Anna Lemnitzer, professeur adjoint d’art. et conception ; Marcus Melton, professeur agrégé d’art ; Dr Amy Von Lintel, professeur d’histoire de l’art ; et Rob Weingart, professeur d’art, ainsi que Revett.

Les instructeurs à temps partiel de l’exposition comprennent Jared Ellrod, Chasely Matmanivong, Jason Sturgill et William Wright.

Les heures d’ouverture de la Fitz Gallery sont de 9h à 17h du lundi au jeudi et sur rendez-vous les vendredis et samedis. Envoyez un e-mail à [email protected] pour plus d’informations.

Le bal symphonique d’Amarillo 2024 « Une nuit à Monte Carlo » aura lieu le 3 février

L’Amarillo Symphony Guild, les coprésidentes Lizzie Smith et Dana Walton invitent la communauté au bal symphonique 2024. L’événement devrait avoir lieu le samedi 3 février au Rex Baxter Building, situé au 3401 SE 10th Ave. à Amarillo. Des billets à l’avance sont requis.

“Les événements de la soirée seront centrés sur la prestigieuse présentation de la Symphonie Amarillo Belles et Beaux”, note un communiqué. “Depuis plus de 40 ans, le programme Belles et Beaux fait partie de l’Amarillo Symphony et de la communauté dans son ensemble. Belles et Beaux servent d’huissiers pour la saison de concerts de l’Amarillo Symphony pendant leur dernière année de lycée.”

“Ces jeunes dames et messieurs sont les fils et filles des membres de l’Amarillo Symphony Guild”, poursuit l’annonce. “En tant que participants au programme, ils assistent à des réunions d’orientation et à des événements sociaux, et nombre d’entre eux déclarent leur appartenance et leur service à ce programme de beaux-arts sur leur candidature à l’université. Cette année, 64 lycéens, 39 Belles et 25 Beaux, monteront sur scène en tant que ils sont présentés par des membres de la famille.

Les autres événements de la soirée comprennent un repas, des jeux de casino et une danse sur « Party Machine ». Les articles vendus aux enchères en direct et la possibilité de gagner des articles, ainsi que les parrainages, fournissent des fonds pour les programmes Amarillo Symphony.

Pour plus d’informations et/ou des billets, contactez le bureau d’Amarillo Symphony au (806) 376-8782 ou [email protected].

Roue de la Fortune en direct ! à venir au centre civique d’Amarillo en février

« Wheel of Fortune LIVE ! », une expérience théâtrale, aura lieu au complexe du centre civique d’Amarillo à Amarillo le mardi 13 février.

Les billets ont été mis en vente au public le vendredi 17 novembre et peuvent être achetés en ligne sur panhandletickets.com, en personne à la billetterie du complexe du centre civique d’Amarillo, par téléphone au (806) 378-3096 et dans les supermarchés United des zones participantes.

Pendant le spectacle en direct, produit par Right Angle Entertainment en collaboration avec Sony Pictures Television et UTA, les invités sont sélectionnés au hasard pour monter sur scène et avoir l’impression d’être plongés dans le jeu télévisé lui-même. Les participants sélectionnés auront peut-être la chance de faire tourner une réplique grandeur nature de la roue. À Wheel of Fortune LIVE !, les participants sont sélectionnés parmi le public pour monter sur scène et avoir la chance d’appeler des consonnes, d’acheter des voyelles et peut-être même de résoudre des énigmes pour gagner des prix fantastiques, notamment des voyages vers des destinations comme Paris et Hawaï ou jusqu’à 10 000 $ en espèces.

Tout le monde peut s’amuser et avoir une chance de gagner à Wheel of Fortune LIVE ! car il y a aussi des jeux d’audience, selon le communiqué. Des forfaits VIP seront également disponibles, offrant aux fans un accès anticipé, des sièges avant-première, un accès au salon d’avant-spectacle et des opportunités de photos pour faire tourner la roue. Pour plus d’informations, visitez www.WheelofFortuneLive.com.

Sofia Talvik se produira le 24 février au Buffalo Grass Music Hall de Panhandle

Sofia Talvik devrait donner un concert le samedi 24 février au Buffalo Grass Music Hall, situé au 123 Main St. dans la ville de Panhandle. Le concert commence à 19 heures et les billets sont en vente dès maintenant.

Pour plus d’informations, contactez le lieu au (806) 236-2933 ou visitez leur site Web, https://buffalograssmusichall.godaddysites.com/.

Talvik amène sa tournée “Center of the Universe” au Texas le mois prochain, avec “une soirée unique qui rappelle les bars clandestins locaux, où brille la performance intime de Sofia. Après avoir voyagé à travers 48 États américains, dont le Texas, et foulé les scènes du festival SxSW à Austin, Sofia engage le public avec sa voix angélique, sa guitare acoustique et une section rythmique qui comprend ses propres deux pieds, des cloches et une pédale”, indique un communiqué de presse.

L’artiste d’origine suédoise Sofia adore voyager et a visité le Texas lors de précédentes tournées. Son neuvième album studio et dernier opus, “Center of the Universe”, explore des sujets poignants et a rapidement grimpé dans les classements Folk Radio USA. Sa musique est décrite comme un mélange d’Americana et de folk, avec des racines scandinaves ajoutant une saveur unique. L’album a été enregistré pendant une semaine dans un vieux village rural suédois existant depuis les années 1500.

Pour plus d’informations sur le prochain album « Center of the Universe », suivez-la sur https://facebook.com/sofiatalvikmusic ou https://www.instagram.com/sofiatalvikmusic/.

Le Big Broadwave Tour de Baby Shark nageant jusqu’au complexe du centre civique d’Amarillo le 21 avril

La tournée Big Broadwave de Baby Shark aura deux spectacles à l’auditorium du complexe du centre civique Amarillo, 401 S Buchanan St. à midi et 16 heures le dimanche 21 avril.

Les billets pour les représentations peuvent être achetés en ligne sur le site de la tournée, www.babysharkontour.com. Les billets commencent à 25 $ (jusqu’à épuisement des stocks – des frais et taxes supplémentaires peuvent s’appliquer) et sont également disponibles à la billetterie du complexe du centre civique d’Amarillo et à panhandletickets.com. Les prix sont sujets à changement.

Nickelodeon, The Pinkfong Company et VStar Entertainment Group présentent Baby Shark’s Big Broadwave Tour !, un tout nouveau spectacle interactif sur scène mettant en vedette des personnages de la propriété préscolaire mondialement appréciée. Cette tournée donne vie au monde sous-marin de la série animée à succès Baby Shark’s Big Show !, à travers une toute nouvelle histoire originale, alors que les membres du public se réunissent avec Baby Shark et ses amis sous-marins pour sauver le Party Puddle Theatre. Doté d’une musique inoubliable, de rebondissements passionnants sur des airs classiques de Baby Shark et d’effets visuels fascinants, ce « swimtacular » mis en scène regorge d’action et d’aventure pour le plaisir de toute la famille.

Un nombre limité de billets Fintastic Photo Op sont disponibles, à partir de 50 $. Cette expérience avant le spectacle offrira une séance de photos rapprochées et en personne avec Baby Shark et comprendra un cadeau exclusif pour chaque enfant. Chaque adulte et enfant (à partir de 1 an) doit avoir son propre billet « Fintastic Photo Op ». Chaque invité doit avoir à la fois un billet Fintastic Photo Op et une visite Big Broadwave de Baby Shark ! billet de spectacle (vendu séparément) pour la même date.

Pour plus d’informations ou pour rejoindre la liste de diffusion Whale Mail pour la prévente et d’autres offres exclusives, visitez www.babysharkontour.com. Suivez la tournée Big Broadwave de Baby Shark ! sur Facebook et Instagram à @babysharkontour .

Rue Sésame en direct ! Dites bonjour en venant à Amarillo en juin 2024

Elmo, Abby Cadabby, Cookie Monster et leurs amis de Sesame Street seront présentés dans un tout nouveau spectacle en direct, « Sesame Street Live ! Say Hello », qui arrivera à Amarillo le 26 juin 2024.

Les billets sont disponibles dès maintenant en ligne via panhandletickets.com. Round Room Live et Sesame Workshop sont fiers d’annoncer le nouveau spectacle en direct, qui donnera vie aux personnages bien-aimés de l’emblématique Sesame Street dans une toute nouvelle production interactive qui fera une tournée aux États-Unis et au Canada à partir d’avril 2024.

“Depuis plus de 50 ans, Sesame Workshop travaille à l’intersection de l’éducation, des médias et de la recherche, créant des expériences joyeuses qui enrichissent les esprits et élargissent les cœurs”, a déclaré Whit Higgins, vice-président exécutif de Sesame Workshop et responsable des entreprises mondiales, dans un communiqué de presse. libérer. « Round Room Live a l’habitude de travailler avec des propriétés nouvelles et emblématiques pour créer des événements en direct engageants et passionnants. Nous avons hâte que les familles et les amis profitent de ce tout nouveau spectacle de Sesame Street rempli de chansons, de danses et de quelques surprises amusantes et poilues.

Les fans peuvent visiter SesameStreetLive.com dès maintenant pour connaître les dates de tournée et les informations sur les billets, et suivre les réseaux sociaux Sesame Street Live pour obtenir du contenu exclusif sur la tournée. Pour en savoir plus, visitez www.SesameStreet.org.