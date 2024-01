Le divertissement Amarillo en bref du 21 janvier 2024

Le grand récital de la faculté WT fait partie du programme du 26 janvier consacré à l’école de musique

CANYON — Les membres du corps professoral de l’école de musique de l’université West Texas A&M promettent de passer un bon moment lors d’un prochain événement destiné aux étudiants potentiels, ainsi qu’à tous les mélomanes de la région. Le Grand Récital annuel de la Faculté débutera à 19 h 30 le 26 janvier dans la salle de récital Mary Moody Northen sur le campus Canyon de WT. L’entrée est gratuite.

Le récital – qui mettra en vedette des performances de divers styles et genres musicaux par des membres du corps professoral de l’École de musique – est le point culminant de la Journée des carrières musicales de WT.

«La Journée des carrières de l’École de musique est un programme complet de séances d’information avec les prospects de WT et leurs familles. La journée offre un aperçu des carrières dans les domaines de la technologie musicale, du commerce de la musique, de la musicothérapie, de l’éducation musicale, de l’interprétation musicale et de la composition musicale. Les étudiants apprendront par eux-mêmes comment l’école de musique de WT prépare les musiciens du futur », a déclaré le Dr BJ Brooks, directeur de l’école de musique. “Après avoir entendu parler de l’université, de son processus d’admission, des possibilités d’aide financière et de la vie sur le campus, les étudiants participent à une répétition d’ensemble et passent une audition pour une bourse.”

En plus des activités de recrutement, les membres du corps professoral offriront des performances expertes au piano, aux cuivres, aux bois, au chant et aux cordes lors d’un concert ouvert au public. Pour plus d’informations, appelez le 806-651-2840.

Le bal symphonique d’Amarillo 2024 « Une nuit à Monte Carlo » aura lieu le 3 février

L’Amarillo Symphony Guild, les coprésidentes Lizzie Smith et Dana Walton invitent la communauté au bal symphonique 2024. L’événement devrait avoir lieu le samedi 3 février au Rex Baxter Building, situé au 3401 SE 10th Ave. à Amarillo. Des billets à l’avance sont requis.

“Les événements de la soirée seront centrés sur la prestigieuse présentation de la Symphonie Amarillo Belles et Beaux”, note un communiqué. “Depuis plus de 40 ans, le programme Belles et Beaux fait partie de l’Amarillo Symphony et de la communauté dans son ensemble. Belles et Beaux servent d’huissiers pour la saison de concerts de l’Amarillo Symphony pendant leur dernière année de lycée.”

“Ces jeunes dames et messieurs sont les fils et filles des membres de l’Amarillo Symphony Guild”, poursuit l’annonce. “En tant que participants au programme, ils assistent à des réunions d’orientation et à des événements sociaux, et nombre d’entre eux déclarent leur appartenance et leur service à ce programme de beaux-arts sur leur candidature à l’université. Cette année, 64 lycéens, 39 Belles et 25 Beaux, monteront sur scène en tant que ils sont présentés par des membres de la famille.

Les autres événements de la soirée comprennent un repas, des jeux de casino et une danse sur « Party Machine ». Les articles vendus aux enchères en direct et la possibilité de gagner des articles, ainsi que les parrainages, fournissent des fonds pour les programmes Amarillo Symphony.

Pour plus d’informations et/ou des billets, contactez le bureau d’Amarillo Symphony au (806) 376-8782 ou [email protected].

Un magicien a désormais élu domicile à Amarillo

Le magicien primé Kyle Groves et sa femme ont annoncé qu’ils avaient déménagé du Colorado à Amarillo.

Groves est impliqué dans la magie depuis le jour de sa naissance. Grandir dans une famille magique avec ses deux parents déjà impliqués dans l’entreprise familiale. Kyle a appris les « ficelles du métier » de son père, « M. E »et sa mère, Kathleen. À l’âge de 8 ans, Groves était capable d’installer le spectacle de son père, de le démonter et de l’emballer après le spectacle. Groves était également responsable de l’éclairage et de la musique des spectacles, ainsi que du rôle d’assistant sur scène aux côtés de sa sœur Maggi et de sa mère. La famille a tourné et joué dans tout le nord-ouest des États-Unis.

En 1979, la famille a déménagé à Pueblo, dans le Colorado, où ils se sont produits sans arrêt, soit plus de 400 spectacles par an aux États-Unis et à l’étranger. En 1999, ils ont ouvert « Mr. E »Magasin de Magie à Pueblo. En 2004, Groves a commencé sa carrière solo dans la magie en tant que magicien résident du célèbre pont Royal Gorge à Canon City. En 2005, lui, sa femme et ses enfants ont déménagé à Atlanta, en Géorgie, et se sont produits dans tout le sud-est des États-Unis. En 2008, Groves a été nommé Illusionniste de l’année par les Family Entertainers d’Atlanta. Il a également reçu le titre de Docteur en Magie de l’International Magicians Society.

En 2010, Groves et sa famille sont retournés à Pueblo et ont poursuivi la tradition en renommant « M. E »Magic Shop à The Party People et Theatre of Mystery. Lui et sa femme Kendra ont déménagé dans la région d’Amarillo en octobre 2022, entretenant la magie en se produisant lors de fêtes d’anniversaire, de spectacles de magie publics et de spectacles de lecture d’été dans six États et dans le monde.

Sofia Talvik se produira le 24 février au Buffalo Grass Music Hall de Panhandle

Sofia Talvik devrait donner un concert le samedi 24 février au Buffalo Grass Music Hall, situé au 123 Main St. dans la ville de Panhandle. Le concert commence à 19 heures et les billets sont en vente dès maintenant.

Pour plus d’informations, contactez le lieu au (806) 236-2933 ou visitez leur site Web, https://buffalograssmusichall.godaddysites.com/.

Talvik amène sa tournée “Center of the Universe” au Texas le mois prochain, avec “une soirée unique qui rappelle les bars clandestins locaux, où brille la performance intime de Sofia. Après avoir voyagé à travers 48 États américains, dont le Texas, et foulé les scènes du festival SxSW à Austin, Sofia engage le public avec sa voix angélique, sa guitare acoustique et une section rythmique qui comprend ses propres deux pieds, des cloches et une pédale”, indique un communiqué de presse.

L’artiste d’origine suédoise Sofia adore voyager et a visité le Texas lors de précédentes tournées. Son neuvième album studio et dernier opus, “Center of the Universe”, explore des sujets poignants et a rapidement grimpé dans les classements Folk Radio USA. Sa musique est décrite comme un mélange d’Americana et de folk, avec des racines scandinaves ajoutant une saveur unique. L’album a été enregistré pendant une semaine dans un vieux village rural suédois existant depuis les années 1500.

Pour plus d’informations sur le prochain album « Center of the Universe », suivez-la sur https://facebook.com/sofiatalvikmusic ou https://www.instagram.com/sofiatalvikmusic/.

Le Big Broadwave Tour de Baby Shark nageant jusqu’au complexe du centre civique d’Amarillo le 21 avril

La tournée Big Broadwave de Baby Shark aura deux spectacles à l’auditorium du complexe du centre civique Amarillo, 401 S Buchanan St. à midi et 16 heures le dimanche 21 avril.

Les billets pour les représentations peuvent être achetés en ligne sur le site de la tournée, www.babysharkontour.com. Les billets commencent à 25 $ (jusqu’à épuisement des stocks – des frais et taxes supplémentaires peuvent s’appliquer) et sont également disponibles à la billetterie du complexe du centre civique d’Amarillo et à panhandletickets.com. Les prix sont sujets à changement.

Nickelodeon, The Pinkfong Company et VStar Entertainment Group présentent Baby Shark’s Big Broadwave Tour !, un tout nouveau spectacle interactif sur scène mettant en vedette des personnages de la propriété préscolaire mondialement appréciée. Cette tournée donne vie au monde sous-marin de la série animée à succès Baby Shark’s Big Show !, à travers une toute nouvelle histoire originale, alors que les membres du public se réunissent avec Baby Shark et ses amis sous-marins pour sauver le Party Puddle Theatre. Doté d’une musique inoubliable, de rebondissements passionnants sur des airs classiques de Baby Shark et d’effets visuels fascinants, ce « swimtacular » mis en scène regorge d’action et d’aventure pour le plaisir de toute la famille.

Un nombre limité de billets Fintastic Photo Op sont disponibles, à partir de 50 $. Cette expérience avant le spectacle offrira une séance de photos rapprochées et en personne avec Baby Shark et comprendra un cadeau exclusif pour chaque enfant. Chaque adulte et enfant (à partir de 1 an) doit avoir son propre billet « Fintastic Photo Op ». Chaque invité doit avoir à la fois un billet Fintastic Photo Op et une visite Big Broadwave de Baby Shark ! billet de spectacle (vendu séparément) pour la même date.

Pour plus d’informations ou pour rejoindre la liste de diffusion Whale Mail pour la prévente et d’autres offres exclusives, visitez www.babysharkontour.com. Suivez la tournée Big Broadwave de Baby Shark ! sur Facebook et Instagram à @babysharkontour .

ALT présente “The Play That Goes Wrong”, jusqu’au 28 janvier

Préparez-vous à un chaos hystérique alors que l’Amarillo Little Theatre présente « The Play That Goes Wrong » comme troisième production sur la scène principale de la saison, du 18 au 28 janvier sur la scène principale ALT Allen Shankles, située au Civic Circle 2019. Les dates originales de la pièce ont été décalées d’une semaine en raison d’une blessure d’un acteur pendant la répétition, qui, selon ALT, joue désormais un rôle supplémentaire dans la production.

Cette production hilarante comprend de nombreux doubles sens alors que les acteurs d’ALT interprètent une pièce dans une pièce. L’histoire commencera avec la soirée d’ouverture de “The Murder at Haversham Manor”, où “se casser une jambe” prend un tout nouveau sens pour cette troupe de joueurs terriblement malavisés. Cette comédie primée aux Olivier et Tony Awards est un hybride hilarant de Monty Python et Sherlock Holmes à ne pas manquer.

Les séances restantes incluent les 26 et 27 janvier à 20 h et les 21, 27 et 28 janvier à 14 h 30.

Ce spectacle est recommandé aux enfants de 10 ans et plus en raison de certains thèmes pour adultes, notamment la violence et les coups de feu. Réservez vos billets en ligne sur www.amarillolittletheatre.org ou en appelant le 806-355-9991.

Le lauréat du McDonald Western Book Award du CSAW prendra la parole le 23 janvier

CANYON — Un historien de l’Oklahoma recevra officiellement un honneur prestigieux du Centre pour l’étude de l’Ouest américain de la West Texas A&M University lors d’un événement le 23 janvier. La Dre Anne F. Hyde, finaliste du prix Pulitzer, a été sélectionnée comme lauréate 2023 du Bonney McDonald Outstanding Book Award du CSAW en septembre.

« Born of Lakes and Plains: Mixed-Descent Peoples and the Making of the American West » explore des générations de mariages mixtes entre blancs et populations autochtones – et comment et pourquoi ils ont été célébrés, puis cachés. Hyde donnera une conférence et acceptera son prix à 19 heures le 23 janvier dans la salle de conférence Hazlewood du musée historique de Panhandle-Plains, 2503 Fourth Ave. à Canyon. Une réception légère débutera à 18 heures et des exemplaires du livre seront en vente lors de l’événement pour que Hyde puisse les signer.

«Cette conférence présente quelques communautés qui…