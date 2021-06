Le DIU de Britney Spears et la tutelle suscitent des questions sur les droits

Britney Spears a dit beaucoup de choses lorsqu’elle s’est adressée au tribunal mercredi et a parlé pendant 20 minutes de la façon dont ses années de tutelle ont affecté sa vie, mais un détail a choqué sa base de fans et alimenté les conversations sur les droits reproductifs et handicapés.

« Je veux pouvoir me marier et avoir un bébé », a-t-elle déclaré lors de l’audience. «On m’a dit en ce moment dans la tutelle, je ne peux pas me marier ou avoir un bébé. J’ai (un) DIU à l’intérieur de (moi) en ce moment, donc je ne tombe pas enceinte.

« Je voulais retirer le DIU pour pouvoir commencer à essayer d’avoir un autre bébé, mais cette soi-disant équipe ne me laisse pas aller chez le médecin pour le retirer car ils ne veulent plus que j’aie d’enfants. . «

Les mots de Spears ont résonné sur les réseaux sociaux et il y a eu plus d’un million de tweets sur l’homme de 39 ans en l’espace de 24 heures. Une grande partie de la conversation a porté sur cette question, qui, selon les experts, a longtemps été un aspect controversé de situations similaires à celle de la pop star.

« Britney Spears a connu le lien entre le sexisme et le sanisme aux yeux du public et maintenant du système judiciaire », a déclaré la militante des droits des personnes handicapées, Rebecca Cokley. « Avoir son droit de parent, son droit de travailler ou de ne pas travailler, son droit même à l’autonomie corporelle retiré au profit de quelqu’un pendant 13 ans est un échec de politique publique. Un échec bien trop courant pour les personnes atteintes de maladie mentale et de troubles du développement. »

Une personne sous tutelle a « moins de droits qu’une personne en prison », a déclaré Judy Mark, présidente de Disability Voices United. « Ils ne peuvent même pas faire les choix les plus élémentaires de leur vie, comme avec qui ils passent du temps, où ils vivent, avec qui ils peuvent avoir une relation. »

Daniel Nottes, associé du cabinet d’avocats Cassin & Cassin, a qualifié la situation de Spears de « très extrême ».

La tutelle de Spears a commencé en 2008 après qu’elle ait subi une dépression nerveuse très publique en 2007. Elle s’est prononcée contre son père, James « Jamie » Spears, qui a fait partie de la gestion de la tutelle depuis le début. En 2020, elle a déclaré à un juge via son avocat qu’elle « avait peur de son père ».

Nottes a noté: «D’après mon expérience dans de nombreux cas de garde très difficiles impliquant des enfants et des parents ayant des problèmes de santé mentale, il y a plus de droits et moins de restrictions dans ces cas qu’elle n’en a actuellement.»

Les défenseurs ont déclaré que ces limitations ne sont pas rares, en particulier pour les personnes handicapées.

Utilisateur britannique de Twitter @Sio_and_Tell a écrit : « L’affaire Britney Spears met en lumière une réalité à laquelle de nombreuses personnes handicapées sont confrontées avec des choix et des décisions qui nous sont retirés « pour notre propre bien… C’est donc profondément troublant et aussi une question de droits des personnes handicapées (y compris la partie sur les droits reproductifs) . »

Robyn Powell, professeur au Stetson University College of Law à Gulfport, en Floride, prend ces questions personnellement.

« En tant que femme souffrant d’un handicap important, on m’a proposé une hystérectomie plus de fois que je ne peux en compter », a déclaré Powell. « Cela a été fait sur la base d’hypothèses sur mes désirs reproductifs plutôt que sur une nécessité médicale. »

L’avocate Leah Goodridge a déclaré que la situation de Spears est emblématique d’un problème plus important avec la société américaine. « Cette histoire de réglementation, de misogynie et de personnes que nous considérons comme » valides « est profondément enracinée dans l’histoire américaine », a déclaré Goodridge.

Utilisateur de Twitter Sarah Lerner, comme beaucoup d’autres, a fait le lien entre le handicap et les droits reproductifs : « Britney Spears étant détenue sous une tutelle de 13 ans et obligée de garder son DIU malgré le fait qu’elle veut un autre enfant, c’est là que les droits du handicap et les droits reproductifs s’entremêlent. «

L’avocate Madiba Dennie a comparé la situation à « Buck v. Bell », une décision de la Cour suprême en 1927. La cour a conclu qu’une loi de Virginie qui autorisait la stérilisation de Carrie Buck, qui était dans un établissement psychiatrique, ne violait pas la Constitution.

« Il y a une très longue histoire aux États-Unis de stérilisation forcée des personnes – en particulier des femmes de couleur – handicapées ou perçues comme handicapées », a déclaré Sam Crane, directeur juridique de l’Autistic Self Advocacy Network.

Comme l’a expliqué Cokley, « Buck v. Bell est toujours en vigueur aujourd’hui et permet à l’État de stériliser les personnes handicapées contre leur gré. L’histoire du DIU de Britney est l’héritage de cette affaire. »

Spears partage ses fils Sean, 15 ans, et Jayden, 14 ans, avec son ex-mari Kevin Federline. Depuis l’été dernier, l’avocat de Spears, Samuel Ingham III (et des dizaines de fans de Britney) a fait pression pour la libérer du contrôle de son père, qu’il a maintenu, parfois avec un co-conservateur, depuis que la vie de sa fille s’est effondrée en 2007 et qu’elle a perdu la garde. de ses deux enfants.

Cokley a déclaré que les tutelles et les curatelles ne doivent pas être inévitables, « ni dans de nombreux cas permanentes pour les personnes handicapées. Il existe des modèles de prise de décision assistée qui fournissent à la personne handicapée le soutien et les conseils dont elle a besoin pour être toujours aux commandes de leurs vies. »

Crane a convenu : « Nous soutenons fermement les alternatives à la tutelle, telles que la prise de décision assistée, qui permettent aux personnes handicapées de conserver le contrôle ultime sur qui les soutient et quelles décisions elles prennent finalement concernant leur propre santé. »

Contributions : Sara Moniuszko, Cydney Henderson et Maria Puente, USA TODAY ; The Associated Press