Le district sportif et de divertissement Orlando Magic approuvé

Les plans pour un quartier sportif et de divertissement Orlando Magic vont et viennent depuis plus d’une décennie, mais le projet se rapproche de la réalité. Le conseil de planification municipal d’Orlando a recommandé l’approbation du projet mardi. Elle se dirige désormais vers le conseil municipal. Les promoteurs affirment que si tout se passe bien, la construction commencera d’ici la fin de 2024. Le quartier des divertissements situé en face du Kia Center offrirait plus de 200 chambres d’hôtel et plus de 200 appartements au-dessus des hôtels. Il comprendrait un immeuble de bureaux, une salle de concert, un espace commercial et un parking avec un niveau dédié aux options de covoiturage. “Je pense que ça va être bon pour la communauté”, a déclaré Shaponica Buckhanon, qui vit à Orlando. “Je pense que ce sera bien parce qu’il y a encore beaucoup de gens qui vivent ici, donc ce serait bien d’avoir un endroit où ils peuvent aller, s’amuser et ne pas se sentir exclus”, a déclaré Tonie Williams, qui vit à Altamonte Springs. Si le conseil municipal approuve le projet, le site ouvrira entre 2026 et 2027. “C’est énorme. Cela nous permet de surmonter les problèmes avec lesquels l’urbanisme a été incroyablement formidable”, a déclaré Michael McManus, directeur de JMA Ventures, LLC. . “Il y a toujours des défis, bien sûr, mais cela a été formidable de travailler avec la ville. Ils nous ont aidés à résoudre tous les problèmes que nous avons rencontrés pour améliorer le projet.” JMA Ventures, LLC travaille sur le projet avec Machete Group. McManus a déclaré que son équipe venait de terminer un projet similaire à grande échelle avec les Sacramento Kings. Les développeurs sont convaincus que l’espace de divertissement de Magic constituera un moteur économique. “Cela crée un endroit non seulement pour les spectateurs de l’événement et des matchs, mais pour tout le monde dans la ville. Nous pensons que nous pouvons être un endroit où les gens peuvent venir en dehors des événements et avoir vraiment quelque chose à faire”, a déclaré McManus. Le projet coûte actuellement environ 500 millions de dollars. Le conseil municipal se réunira pour en discuter le 19 février.

