Le district scolaire Y115 de Yorkville déposera des documents auprès de l’État dans le cadre d’une plainte relative à des réunions publiques – Shaw Local

Le district scolaire de Yorkville devrait déposer des documents, des relevés de notes et des enregistrements auprès du bureau du procureur général de l’Illinois le 20 octobre dans le cadre d’une plainte relative à la loi sur les réunions ouvertes.

L’objection découle de la décision du conseil scolaire de Yorkville du 7 août d’interdire l’utilisation d’un livre particulier dans une classe d’anglais du lycée de Yorkville.

Le conseil d’administration est revenu sur une décision antérieure et a retiré le livre « Just Mercy » du cours d’analyse rhétorique d’anglais II.

Le procureur général enquête sur une plainte déposée le 28 septembre par Mary Grzywa, résidente de Marseille, selon laquelle le conseil d’administration a violé la loi sur les réunions publiques de l’État alors qu’il discutait du livre à huis clos.

Le district devait fournir le procès-verbal de la réunion et d’autres documents de la réunion à huis clos du 7 août dans les sept jours ouvrables suivant la réception d’une lettre du bureau du procureur général datée du 2 octobre.

Grzywa a déclaré qu’elle avait reçu une notification du bureau du procureur général indiquant que les documents en réponse à sa plainte devaient être déposés le 20 octobre par l’avocat de la commission scolaire, Steve Richart, associé du cabinet d’avocats Itasca Hodges & Loizzi.

Le bureau du surintendant du district scolaire Y115 de Yorkville a confirmé que Richart prévoyait de déposer les documents le 20 octobre.

Richart n’a pas répondu à un appel téléphonique sollicitant des commentaires.

Plus tôt cette année, le parent d’un élève du cours d’analyse rhétorique d’anglais II s’est plaint de l’utilisation du livre de Bryan Stevenson « Just Mercy », qui jette un regard critique sur le système de justice pénale américain, déclenchant la procédure de grief uniforme du district.

Initialement, la commission scolaire a décidé le 22 mai de permettre au livre de rester le « texte d’ancrage » de la classe, à condition qu’un texte alternatif soit proposé à la classe.

Mais lors de sa réunion du 7 août, le conseil d’administration a modifié sa décision par 4 voix contre 2, ordonnant que le livre ne puisse plus être utilisé dans le cours.

Parmi ceux qui ont voté en faveur du retrait du livre de la classe figuraient le président du conseil d’administration, Darren Crawford, et les membres du conseil d’administration, Jason Demas, Mike Knoll et Mike Houston.

Ceux qui ont voté non étaient les membres du conseil d’administration Leslie Smogor et Shawn Schumacher. Jason Senffner, membre du conseil d’administration, était absent et a depuis démissionné.

Le comité a cité la procédure de règlement des griefs pour justifier le fait de se réunir à huis clos pour discuter de la question.

Mais la plainte de Grzywa accuse les réunions à huis clos d’être inappropriées.

Le bureau du procureur général a demandé le procès-verbal et d’autres documents de la réunion à huis clos du 7 août.

« Veuillez également fournir une réponse écrite détaillée à l’allégation selon laquelle le conseil d’administration aurait discuté de manière inappropriée de la suppression d’un livre du programme au cours de cette séance à huis clos », selon la lettre adressée au district par le bureau du procureur général.