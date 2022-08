Le district scolaire tente de réparer une mauvaise traduction en espagnol

FORT LAUDERDALE, Floride (AP) – Alors que le vote est déjà en cours lors des élections du 23 août en Floride, les responsables d’un comté où environ un électeur sur quatre est hispanique se démènent pour corriger une erreur de traduction en espagnol qui ne peut aider les efforts pour en recueillir davantage de l’argent pour l’éducation.

Le district scolaire de Broward – le sixième plus grand du pays desservant 271 517 élèves – demande aux électeurs de doubler le taux d’imposition pour aider à couvrir les coûts des augmentations de personnel des enseignants et du personnel de sécurité scolaire et pour renforcer les programmes de santé mentale. La proposition augmenterait une taxe d’un demi-millier – soit environ 50 $ par tranche de 100 000 $ de valeur de la maison – à un moulin complet.

Mais la version espagnole de cette question a traduit “un moulin” en “un million” et a déclaré que le financement paierait pour une personne administrative qui supervise les ressources, pas pour les policiers scolaires. Il a également traduit à tort “l’instruction essentielle” en “dépenses essentielles”.

Le problème a été révélé lorsqu’un électeur hispanophone a contacté le South Florida SunSentinel.

Plus de 64 000 citoyens avaient déjà envoyé leur bulletin de vote par correspondance mercredi après-midi pour les élections du 23 août, a rapporté le SunSentinel. Le vote anticipé dans les bureaux de vote commence samedi en Floride.

Le district scolaire a envoyé une nouvelle traduction au superviseur des élections de Broward. Cette langue sera affichée dans les bureaux de vote et les sites de vote anticipé, et apparaîtra également dans les futurs bulletins de vote par correspondance, a déclaré la porte-parole du district Keyla Concepción au journal.

«Le superviseur du bureau des élections a également placé l’information sur son site Web. Le district partagera la notification via tous ses canaux de distribution pour s’assurer que le public est informé de la révision », a-t-elle déclaré.

Le référendum du district scolaire “Secure the Next Generation Renewal” intervient alors que le financement des électeurs approuvé en 2018 pour de telles initiatives est sur le point d’expirer, a rapporté le Miami Herald. S’il est approuvé, ce référendum se déroulerait de l’exercice 2023 à 2027.

The Associated Press