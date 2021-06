Un district scolaire du NEW Jersey supprimera les noms de jours fériés de son calendrier scolaire pour être plus inclusif envers ses élèves et pour éviter les « sentiments blessés ».

Le canton de Randolph, dans le comté de Morris, a voté à l’unanimité jeudi pour appeler des jours fériés comme Thanksgiving, Memorial Day et des jours fériés juifs comme Rosh Hashanah et Yom Kippour comme « jour de congé ».

Les membres du conseil d’administration du lycée Randolph ont décidé d’appeler tous les jours fériés des « jours de congé » Crédit : Google Maps

Cette décision intervient après que le district a reçu de nombreuses réactions négatives pour avoir renommé Columbus Day en Journée des peuples autochtones.

« Si nous n’avons rien sur le calendrier, nous n’avons besoin d’avoir personne [with] blesser des sentiments ou quelque chose comme ça », a déclaré Dorene Roche, membre du conseil d’administration à Fox 5.

D’autres membres du conseil ont dit qu’il n’appartenait pas au conseil scolaire de prendre de telles décisions.

« Je ne pense pas vraiment que ce soit la responsabilité du conseil d’administration de nommer ces vacances », a déclaré Ronald Conti, un autre membre du conseil.

La membre du Conseil de l’éducation, Dorene Roche, a déclaré que cette décision visait à éviter de blesser les sentiments Crédit : Randolph Township Schools

« Soit les retirer, soit tout simplement adopter ce que font les gouvernements fédéral et des États », a-t-il ajouté.

Environ 125 personnes se sont présentées à la réunion du conseil d’administration jeudi pour s’opposer au changement de nom de Columbus Day, que le conseil a approuvé à l’unanimité il y a un mois.

Parmi eux se trouvait le sénateur républicain Anthony Bucco, qui s’est prononcé contre le changement.

Beaucoup ont décrié la décision du conseil, affirmant qu’elle n’avait pas été rendue publique, certains criant « qu’est-ce qui s’est passé ? Qu’est-ce que vous venez de faire ? aux membres du conseil le mois dernier.

Le calendrier académique 2021-2022 du Randolph Township School District est disponible avec les noms des jours fériés inclus.