Nicholas Dawson, étudiant en deuxième année à l’école secondaire St. Charles North, s’inquiète des dépenses du district scolaire 303 de St. Charles.

“J’ai l’impression que nous jetons de l’argent sur des choses qui n’ont pas vraiment besoin d’être réparées”, a déclaré Dawson à la suite d’une séance d’écoute jeudi dirigée par le surintendant Paul Gordon et le directeur des communications Scott Harvey, qui ont tous deux récemment commencé avec le district. . « Une autre de mes principales préoccupations concerne les sites Web et les applications installés sur nos ordinateurs portables qui n’ont vraiment pas besoin d’être réparés. Il y a beaucoup de problèmes dans notre district et je peux vous assurer que des choses comme Google Classroom n’en font pas partie.

La session de jeudi à l’école secondaire St. Charles East était la quatrième et dernière de la première série de sessions d’écoute, qui a débuté le mois dernier. Une autre série de séances d’écoute devrait avoir lieu en hiver/printemps et une troisième ronde sera programmée à la fin du printemps.

Les séances font partie du nouveau plan d’engagement communautaire du district – Écouter Apprendre Retour.

Gordon et Harvey ont tous deux commencé avec le district le 1er juillet.

“Scott et moi, nous sommes deux gros mois et je pense sept jours de travail”, a déclaré Gordon aux participants au début de la session de jeudi. « Donc, pourquoi cela s’appelle écouter et apprendre, c’est littéralement pour nous d’entendre la communauté ainsi que pour les membres du conseil d’administration d’entendre la communauté. C’est le véritable objectif ici – nous aider à être informés… toutes ces différentes perspectives aident à façonner le travail que nous faisons.

Harvey a réitéré le désir du district d’entendre ce que les gens avaient à dire.

“Nous sommes vraiment concentrés sur l’écoute et l’apprentissage”, a déclaré Harvey. “Le retour – qui est dans le nom – est cette opportunité pour nous de revenir avec les informations que nous recevons, que nous avons apprises et les mesures d’action que nous allons prendre.”

Lors de discussions de groupe, les participants ont parlé des défis auxquels est confronté le district, des opportunités de croissance et de ce dont ils étaient le plus fiers au sein du district. Au cours des discussions, les participants ont parlé de défis tels que les autobus scolaires surpeuplés causés par le manque de chauffeurs d’autobus.

Les participants ont également déclaré que le district devait faire un meilleur travail pour transmettre les informations et lutter contre toute désinformation diffusée dans la communauté.

D’autres questions discutées étaient la nécessité pour le district d’embaucher plus de travailleurs sociaux et de psychologues scolaires pour aider les élèves à répondre à leurs besoins en matière de santé mentale et de se concentrer davantage sur le positif et moins sur le négatif lorsqu’il s’agit d’enseigner l’histoire.

Gordon a dit qu’il pensait que les séances d’écoute avaient été utiles. Environ 50 personnes ont assisté à chaque session.

“Ce soir était une excellente représentation de ce que sont vraiment ces sessions d’écoute”, a-t-il déclaré après la session. «Il s’agit de membres de la communauté qui se rassemblent, se racontent leurs histoires autour de grands sujets, de grandes questions que nous leur avons posées, puis s’assoient genou contre genou et s’entendent. C’est quelque chose dont nous avons besoin dans ce pays. Tout le monde n’était pas d’accord avec l’autre. Mais tout le monde était vraiment respectueux, gentil et attentionné et je crois qu’ils avaient peut-être des perspectives différentes en quittant cette réunion ce soir.