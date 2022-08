Le district scolaire St. Charles continuera de diffuser en direct les réunions des comités du conseil – Shaw Local

Le district scolaire St. Charles continuera de diffuser en direct les réunions du comité du conseil scolaire après que le nouvel équipement récemment installé rendra le processus plus facile et plus efficace.

Le sujet a été abordé pour la première fois le mois dernier. Comme le surintendant de l’école Paul Gordon et le directeur des communications Scott Harvey l’ont dit aux membres du conseil scolaire lundi soir, le district a pu réduire le temps d’installation et le besoin de deux membres du personnel technologique à un seul grâce à la technologie AV sans fil mise à jour.

“C’était l’un des plus gros problèmes, que nous avions deux membres du personnel qui assistaient à chacune de ces réunions de comité”, a déclaré Gordon.

En outre, il a déclaré que le district avait entendu des membres de la communauté qui pensaient que les réunions du comité du conseil devraient continuer à être diffusées en direct.

Harvey a déclaré que la nouvelle technologie avait été installée la semaine dernière.

“Cela réduit considérablement le temps dont notre équipe technologique a besoin pour se mettre en place”, a-t-il déclaré. « Nous n’avons besoin que d’une seule personne pour le faire maintenant. Nous réduisons donc la pression sur certaines ressources là-bas.

Comme Harvey l’a noté, pour l’année scolaire 2021-2022, 36 réunions de comités au total ont été diffusées en direct. En moyenne, 17,4 personnes ont regardé le livestream, a-t-il déclaré.

Pour 35 de ces réunions, l’audience moyenne en direct était de 11,6. Plus de personnes ont regardé les réunions après la fin de la diffusion en direct, avec une audience totale par réunion en moyenne de 264, a déclaré Harvey.

“En regardant les données, nous n’avons peut-être pas beaucoup de gens qui regardent le livestream, mais nous avons certainement des gens qui vont suivre et le regarder plus tard.”

Pour aider les téléspectateurs qui accèdent ultérieurement aux enregistrements du comité, Harvey a déclaré que le district explorera l’utilisation des capacités d’horodatage via YouTube pour indiquer le début de la discussion sur chaque point de l’ordre du jour.

Kate Bell, membre du conseil, craignait que le conseil scolaire ne soit considéré comme moins que transparent si les réunions du comité n’étaient plus diffusées en direct.

“Cela peut sembler à notre communauté comme un moyen de réduire la transparence et c’est la dernière chose que je voudrais faire”, a déclaré Bell. “De plus, c’est très utile pour moi si je veux revenir en arrière et regarder quelque chose ou me souvenir exactement de ce qui a été dit dans les commentaires des citoyens.”