Le district scolaire St. Charles cherche à installer un nouveau système de sécurité pour les bâtiments du district – Shaw Local

Le district scolaire St. Charles envisage d’installer un système de contrôle d’accès moderne qui assurera une plus grande sécurité pour les bâtiments du district tout en offrant plus de flexibilité.

La question a été discutée lors de la réunion du comité des services aux entreprises de la commission scolaire lundi. Comme John Pahlman, surintendant adjoint des opérations du district, l’a dit aux membres du conseil scolaire, le contrôle d’accès offre un accès sécurisé aux bâtiments pour le personnel tout en éliminant la distribution de la plupart des clés physiques.

“Nos serrures à clavier électroniques actuelles nécessitent un processus plutôt laborieux pour changer les codes d’accès”, a-t-il déclaré. “Actuellement, il faut qu’un membre de notre personnel de maintenance aille physiquement toucher chacune des 170 serrures si nous devons faire un changement de code ou une sorte de mise à niveau.”

On estime qu’il en coûtera 1,2 million de dollars pour mettre en œuvre un tel système dans tout le district.

“L’équipement de contrôle d’accès est plus facilement disponible que de nombreuses autres chaînes d’approvisionnement de projets et pourrait être mis en œuvre au cours de l’été 2023”, a déclaré Pahlman.

Un nouveau système fournirait des identifiants d’accès spécifiques à chaque membre du personnel via une carte de proximité, a déclaré Pahlman. La carte a la taille d’une carte de crédit, a-t-il déclaré.

“Cet accès peut être facilement administré pour permettre l’utilisation de portes spécifiques et à des moments précis”, a-t-il déclaré. “Nous pouvons programmer des horaires individuels pour permettre aux gens d’accéder quand nous le voulons dans les bâtiments et aussi quand nous ne le voulons pas.”

Le plan comprendra un accès par carte à chacune des portes extérieures et intérieures du vestibule où existent actuellement des serrures à clavier, a-t-il déclaré.

Becky McCabe, membre du conseil scolaire, s’est demandé si les enseignants feraient partie du processus de planification pour installer le nouveau système.

“Ayant été enseignant au primaire, j’entrais travailler le week-end au lieu de travailler jusqu’à 21 heures”, a déclaré McCabe. « Les enseignants du secondaire n’ont pas le même genre de besoins pour entrer dans le bâtiment que les enseignants du primaire. Alors, les enseignants font-ils partie de votre planification ? Avez-vous une voix de l’utilisateur impliqué dans la planification ? »

Pahlman a déclaré que le processus pourrait être ouvert à tout le monde.

“Je pense que nous commencerions au niveau du cabinet avec les personnes auxquelles nos directeurs rendent compte et que nous obtiendrions les commentaires en tant que groupe alors que nous examinons les options”, a-t-il déclaré. « Ce que nous envisageons, c’est de mettre en place l’infrastructure. Nous pouvons toujours changer et nous adapter. C’est la bonne partie du logiciel. Nous pouvons modifier et ajuster ces horaires selon nos besoins. Mais encore une fois, il s’agit principalement de l’infrastructure et de la mise en place de ces outils afin que nous puissions avoir ces discussions.

Ed McNally, membre du conseil scolaire, avait une préoccupation similaire.

“Je suis un enseignant du secondaire qui va souvent le week-end”, a déclaré McNally.