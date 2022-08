Le district scolaire St. Charles cherche à démanteler le comité consultatif de citoyens alors qu’il lance un plan d’engagement communautaire – Shaw Local

Face au lancement par le district scolaire St. Charles d’un plan d’engagement communautaire, le district cherche à démanteler le comité consultatif de citoyens du conseil scolaire.

Les membres du conseil scolaire doivent discuter de la question lors de leur réunion à 18 heures lundi. Le conseil scolaire a créé le comité consultatif de citoyens en 2019 pour fournir des informations, des commentaires, du soutien et des conseils au conseil scolaire.

Le comité est composé de plus de trois douzaines de membres de la communauté et d’élèves actuels et est coprésidé par les membres du conseil scolaire Kate Bell et Becky McCabe. Dans le cadre d’un plan d’engagement communautaire, le district prévoit d’organiser des séances d’écoute, le premier tour devant avoir lieu fin août et début septembre.

“Alors que le district 303 élargit la sensibilisation du public, notamment par le biais d’une série de séances d’écoute communautaires à venir, il y aura de nouvelles opportunités d’obtenir des commentaires précieux qui guideront la prise de décision”, ont déclaré le surintendant de l’école Paul Gordon et le directeur des communications Scott Harvey dans une note à l’école. Membres du conseil d’administration. « Le district valorise et apprécie le travail accompli par les membres du CCC et encourage leur participation continue par le biais du plan d’engagement communautaire. Au fur et à mesure que les données sont recueillies à partir du plan d’engagement communautaire, le surintendant peut former un comité consultatif pour examiner les commentaires et collaborer aux prochaines étapes.

Bell et McCabe appuient la décision de l’administration de supprimer le CAC en tant que comité du conseil d’administration.

« C’était une recommandation très difficile à faire, car nous reconnaissons votre dévouement aux objectifs du groupe et la valeur de vos commentaires », ont-ils déclaré dans une lettre aux membres du comité consultatif de citoyens. « Nous sommes très fiers du travail collectif que vous avez accompli et du dialogue que vous avez accepté d’avoir afin de recommander les meilleurs résultats pour nos étudiants. Nous pensons que ce plan augmentera les efforts de sensibilisation et élargira les possibilités d’implication d’autres étudiants, familles et résidents du district.

Gordon prévoit rencontrer les membres du Comité consultatif de citoyens au cours de la semaine du 22 août pour obtenir leurs commentaires sur le plan d’engagement communautaire et pour en savoir plus sur le travail du comité.