Le district scolaire McHenry 15 propose un nouveau bureau central à l’emplacement de la route 31 – Shaw Local

Si le conseil scolaire donne son approbation en décembre, les bureaux centraux du district scolaire McHenry Elementary 15 pourraient bientôt déménager.

Le surintendant Josh Reitz a expliqué lors de la réunion du conseil scolaire de mardi pourquoi le district a besoin de plus d’espace pour son bureau central et comment l’achat d’un immeuble de bureaux existant, au 420 N. Front St. à McHenry, peut résoudre ces problèmes d’espace et prévoir une expansion future. .

“Notre bureau central actuel, dans la configuration actuelle, a atteint son point de basculement”, a déclaré Reitz.

Le district 15 se trouve dans trois bâtiments au 1011 N. Green St. à McHenry depuis 1995, a déclaré Reitz.

Il y a 24 personnes qui travaillent dans le bâtiment principal de 7 700 pieds carrés, a déclaré Reitz. Le bureau des installations compte trois personnes travaillant sur 354 pieds carrés, et le bâtiment technologique compte neuf personnes travaillant sur 639 pieds carrés.

Il a partagé des photos des bureaux exigus actuels, notant que les bureaux servent de passerelles vers d’autres bureaux, le manque d’espace de stockage des dossiers, la façon dont l’ancienne salle de réunion du conseil est utilisée comme espace de travail et plusieurs fours et unités de climatisation comme juste un quelques-uns des problèmes.

Les enseignants et les administrateurs se réunissent dans l’un des petits espaces disponibles pour la collaboration au bureau central du McHenry School District 15. La photo a été partagée par le surveillant Josh Reitz lors d’une présentation au conseil scolaire le 29 novembre 2022, expliquant pourquoi une installation plus grande est nécessaire. (District scolaire McHenry 15)

Un autre problème est le stationnement, a déclaré Reitz.

Il n’y a que 35 places de parking pour les 36 employés du siège social. Ils ont souvent de la chance, a ajouté Reitz, cependant, “au moins une personne par jour trouvera le besoin d’être dans un autre bâtiment”.

Il n’y a pas non plus de parking pour handicapés ni d’accès au deuxième étage pour le public ou les employés, ce qui le rend non conforme à la loi fédérale américaine sur les personnes handicapées.

Reitz a déclaré que le point de basculement pour lui était une employée qui ne pouvait pas utiliser son bureau au deuxième étage et qui travaillait plutôt dans l’ancienne salle du conseil.

« Ce n’est pas un espace de travail temporaire. C’est permanent », a-t-il dit.

Les responsables du district ont rencontré des architectes et des entreprises de construction pour voir si le bâtiment actuel pouvait être rénové pour répondre aux besoins d’espace ou, comme alternative, combien de nouvelles constructions pourraient coûter, a-t-il déclaré.

Une estimation de rénovation s’élevait à 3,5 millions de dollars, a déclaré Reitz. Les nouvelles constructions ont coûté 450 dollars le pied carré, soit un peu moins de 10 millions de dollars avant les coûts d’acquisition des terrains, a déclaré Reitz.

Les enseignants et les administrateurs se réunissent dans l’un des petits espaces disponibles pour la collaboration au bureau central du McHenry School District 15. La photo a été partagée par le surveillant Josh Reitz lors d’une présentation au conseil scolaire le 29 novembre 2022, expliquant pourquoi une installation plus grande est nécessaire. (District scolaire McHenry 15)

L’immeuble de bureaux proposé, pour lequel le district a signé un contrat d’achat non contraignant en octobre, s’est élevé à 1,6 million de dollars. Il a été construit en 2000, mesure 21 500 pieds carrés, a été vendu pour la dernière fois en 2014 pour 3,2 millions de dollars et est situé au centre de McHenry, selon le rapport de Reitz.

Il est “de taille appropriée, pratiquement prêt à emménager et permet la croissance”, a déclaré Reitz.

En signant l’accord d’achat non contraignant, cela a permis au district de procéder à un examen de “diligence raisonnable” pour s’assurer qu’il répond pleinement aux besoins du district, a-t-il déclaré.

Le district 15 peut payer 1,1 million de dollars du coût du bâtiment en espèces dans son fonds de dette, éliminant ainsi le besoin d’approbation des électeurs par référendum, a-t-il déclaré.

Le solde restant serait couvert par le fonds de fonctionnement et d’entretien existant, a déclaré Jeff Schubert, responsable des affaires scolaires du district.

Rachel McDonnell, membre du conseil scolaire, a demandé si l’espace de bureau proposé était «la boucle d’or des bâtiments» avec la bonne taille, le bon coût et l’espace pour le bureau de district.

Ce bureau du bureau central du district scolaire McHenry 15 était un exemple partagé par le surintendant Josh Reitz lors d’une présentation au conseil scolaire le 29 novembre 2022, expliquant pourquoi une installation plus grande est nécessaire. (District scolaire McHenry 15)

Il faudrait quelques modifications, y compris le déplacement d’un ou deux murs, a déclaré Reitz.

De la peinture, de la moquette et du mobilier de bureau seront également nécessaires, a ajouté Schubert.

Au total, 2 millions de dollars ont été budgétisés pour l’achat et les modifications nécessaires. Le campus du bureau central existant au centre-ville de McHenry pourrait être vendu, soit pour des bureaux, soit comme résidence, a déclaré Reitz.

S’il est approuvé lors d’une réunion du conseil d’administration en décembre, un plan de transition sera élaboré avant de déménager vers le nouvel emplacement, a déclaré Reitz.