Le district scolaire Huntley 158 est sur le point de stabiliser le «mur de la dette» – Shaw Local

Huntley School District 158 ​​est sur la bonne voie pour restructurer sa dette après avoir avancé avec deux résolutions lors d’une réunion spéciale jeudi dernier.

Bien que cela ne réduise pas les factures d’impôt par rapport à leurs montants actuels, l’ajustement empêchera les résidents de voir une augmentation de ce qu’ils doivent, a déclaré le directeur financier du district, Mark Altmayer.

Qualifiées de “mur de dettes” en raison de leur apparence sur un graphique, les résolutions adoptées jeudi soir atténueront l’augmentation soudaine prévue pour l’année prochaine et ramèneront la dette annuelle du district dans une fourchette plus gérable, a déclaré Altmayer.

La paire de résolutions sera présentée au conseil d’administration le 15 septembre pour approbation finale. Chacun traite une partie de la dette du district, totalisant environ 20,5 millions de dollars.

Paul Troy, membre du conseil d’administration, a déclaré que cela ressemblait à une fermeture après avoir traité le problème pendant plusieurs années.

“En tant que l’une de ces personnes qui sont ici depuis assez longtemps pour observer ces progrès … voir ce dernier segment du mur disparaître”, a-t-il déclaré, “cela a été un défi de taille.”

Le district vise généralement à ce que ses remboursements annuels de la dette soient d’environ 10 millions de dollars, a déclaré Altmayer. En regardant sur un graphique, cette dette devrait grimper au nord de 20 millions de dollars dans le budget de l’année prochaine.

Au cours des dernières années, la dette annuelle du district a été structurée de telle manière qu’elle aurait dans certains cas triplé après seulement quelques années, passant d’environ 7 millions de dollars par an à 20 millions de dollars, a déclaré Altmayer.

En conséquence, le district au cours de la dernière décennie a commencé à restructurer sa dette pour éviter cette augmentation rapide. La paire de résolutions à voter lors de la réunion du conseil d’administration du 15 septembre est la «dernière étape» de l’aplatissement de cette dette, a déclaré Altmayer.

Sur la base du plan avant l’approbation de toute résolution, cette forte augmentation, ou mur, a été suivie d’une baisse qui augmente régulièrement de 2023 à 2026, selon une présentation faite lors de la réunion de jeudi.

Les nouvelles résolutions discutées jeudi ramènent cela à un niveau plus normal et comblent cette baisse pour en faire un plan plus cohérent. Les paiements seront légèrement plus élevés en 2022 et 2023, mais ce montant est similaire à la dette payée en 2020 et 2021, selon des documents.

À partir de 2024, la dette revient à environ 10 millions de dollars, où elle restera principalement jusqu’en 2034.

Altmayer a décrit la résolution comme quelque chose de similaire au refinancement d’une maison.

Le but d’en discuter jeudi était dû aux taux d’intérêt actuels, que les responsables du district estimaient favorables au lieu d’attendre plus longtemps pour agir, a déclaré Altmayer.

Plus précisément, les taux d’intérêt ont chuté en mai et juin, mais ont rebondi après seulement quelques semaines avant de baisser légèrement entre début juillet et début août, selon les documents du district.

Maintenant, les taux d’intérêt remontent, incitant le district à prendre des mesures avant qu’ils n’augmentent davantage.

“Vous devez frapper lorsque le fer est chaud”, a déclaré Altmayer.