Le district scolaire du Wisconsin publie un enregistrement des commentaires du surintendant noir qui ont conduit à sa démission

Le district scolaire de Green Bay a publié mercredi l’enregistrement de la première apparition de son surintendant noir dans une émission de radio d’Atlanta dans laquelle il a fait des commentaires directs sur les relations raciales, critiqué la communauté et ridiculisé l’un des directeurs du district.

Claude Tiller Jr. a démissionné samedi après une réunion à huis clos avec les membres du conseil scolaire.

Sur l’enregistrement, il est filmé pendant une pause dans son discours à l’antenne lors d’une interview à la radio WAOK-AM le 6 février, décrivant une directrice comme une « méchante sorcière » et utilisant un mot d’argot désobligeant pour la décrire. Tiller était à Atlanta lors d’un voyage de recrutement d’enseignants.

Pendant l’une des pauses, l’animateur de l’émission fait référence à Green Bay comme étant « à peu près aussi blanc comme un lys que j’ai jamais vu ».

Tiller répond : « Le lys au-dessus du lys. »

Green Bay, une ville d’environ 100 000 habitants dans le nord-est du Wisconsin, compte environ 72 % de Blancs, selon les données du recensement américain publiés en juillet 2023. Les personnes qui s’identifient comme noires représentent environ 4,2 % de la population.

L’intégralité de l’interview, y compris les conversations que Tiller a eues avec l’animateur pendant les pauses, a été diffusée en direct sur Facebook. L’animateur a informé Tiller que son apparition serait diffusée en streaming.

Au cours de l’entretien, Tiller a été interrogé sur ses conversations avec des enseignants majoritairement blancs.

“Je suis un homme chauve et je porte des nœuds papillon”, a déclaré Tiller. « Alors tout d’abord, ils pensent que je suis musulman. Ils pensent que j’aime préparer des tartes aux haricots. Et c’est ce qui est le plus éloigné de la vérité. Je dois donc démystifier certaines microagressions avant même de me lancer. Ils pensent que la majorité d’entre nous aime le poulet frit et la pastèque. Je préfère mon poulet cuit au four. Il a ajouté qu’en tant qu’« homme noir chauve avec un nœud papillon, ils confondent ma passion avec la colère ».

Les commentaires de Tiller sur les nœuds papillon et les tartes aux haricots faisaient référence à la Nation de l’Islam, un mouvement nationaliste noir ayant des racines à Détroit dont les adeptes masculins portent souvent des nœuds papillon rouges distinctifs. Les adeptes consomment et vendent également souvent des aliments à base de haricots blancs, y compris des tartes, qui sont présentées comme saines.

Tiller n’a pas répondu à un message téléphonique laissé par l’Associated Press mercredi soir. Dans une déclaration qu’il a publiée après sa démission, il a déclaré que ses remarques lors de l’entretien étaient « spécifiquement dirigées vers les problèmes systémiques plus larges au sein de l’éducation publique qui contribuent aux défis actuels ».

Recommandé

Il a ajouté qu’il a offert son point de vue « avec franchise, ancrant mon récit à la fois dans mes perspectives professionnelles et dans mes expériences personnelles en tant que leader éducatif de couleur ».

“En termes simples, j’ai dit ma vérité.”

La présidente du conseil scolaire, Laura McCoy, n’a pas répondu à un message téléphonique mercredi soir. Le vice-président du conseil d’administration, James Lyerly, a refusé de commenter, affirmant que la démission de Tiller était « une question de ressources humaines ».

Tiller est devenu surintendant à Green Bay en juillet. Il avait auparavant occupé le poste de surintendant adjoint pour la transformation des écoles secondaires du district communautaire des écoles publiques de Détroit, selon une biographie publiée sur le site Web du district scolaire de Green Bay.

Au cours d’une pause, il a déclaré à l’animateur que « l’état d’esprit de Green Bay, des gens noirs et bruns, c’est presque comme remonter dans le temps. Ils ne s’en rendent même pas compte jusqu’à mon arrivée et des gens viennent vers moi en criant “ne pars pas” parce que je donne la parole à ceux qui n’ont pas de voix.

À un autre moment de l’entretien, il a déclaré qu’il avait postulé pour le poste uniquement à la demande pressante de sa femme, pensant qu’« aucun tableau entièrement blanc ne choisirait un homme afro-américain ».

Pour en savoir plus sur NBC BLK, Abonnez-vous à notre newsletter hebdomadaire.