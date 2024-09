Le district scolaire du Nord-Est ferme toutes les écoles « par mesure de précaution »

Le district scolaire du nord-est a fermé toutes les écoles vendredi après qu’une menace a été proférée sur les réseaux sociaux. La police régionale du comté de York a déclaré que quelqu’un avait fait un commentaire sur la publication Snapchat d’un collégien jeudi soir. La police et le district scolaire n’ont pas été informés de la menace avant vendredi matin, date à laquelle le district a pris la décision de dernière minute de fermer les écoles. Certains élèves étaient déjà à l’école et d’autres étaient en route. Les bus ont fait demi-tour et les élèves déjà sur le campus ont été renvoyés chez eux. Les policiers étaient dans les écoles vendredi matin. Ils ont depuis déterminé que la menace n’était pas crédible. Les enquêteurs n’ont pas divulgué de détails précis sur ce qui a été dit dans la menace. Ils pensent savoir qui est responsable et une enquête est en cours. Des accusations sont possibles mais n’ont pas encore été déposées. WGAL a parlé à un étudiant du lycée Northeastern qui a déclaré être arrivé sur le campus vers 7 heures du matin, pour se faire dire vers 7 h 10 qu’il devait partir car le lycée serait fermé. WGAL a contacté le district pour obtenir des commentaires, mais n’a pas encore reçu de réponse. Le match de football de vendredi soir entre Northeastern et Dallastown n’a PAS été annulé. Le district a publié le message suivant sur sa page Facebook juste après 7 h 30 « ATTENTION FAMILLES ET ÉTUDIANTS : Par mesure de précaution, TOUTES les écoles du Nord-Est ont été fermées le 20/09/24. » Les bus des lycées et des collèges ont fait demi-tour et ramènent les élèves chez eux. Les élèves qui ont été déposés ou les marcheurs qui sont arrivés à l’école ont quitté les bâtiments et le personnel travaille avec eux pour passer des appels téléphoniques et prendre des dispositions pour rentrer chez eux. Nous communiquerons une mise à jour dès que nous le pourrons. Merci pour votre flexibilité ! »**Actuellement, notre plateforme de notification est en panne. Nous recevrons un appel téléphonique dès que possible. **« Nous fournirons une mise à jour lorsque de plus amples informations seront disponibles. »Le district scolaire du nord-est dessert environ 3 800 élèves.De multiples menaces dans le centre-sud de la PennsylvanieIl y a eu une série de menaces, de fermetures d’écoles et même de fermetures ces derniers jours :CONFINEMENT | Le campus Willow Street du Lancaster County Career and Technology Center a été verrouillé jeudi après que la police a reçu un appel concernant un éventuel tireur actif. La police du canton de West Lampeter a fouillé l’école. Certains élèves ont dû quitter l’école les mains en l’air. La police n’a rien trouvé.MENACES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX | Des menaces scolaires ont circulé dans plusieurs districts du comté de York jeudi. Des alertes de menaces virales – principalement sur Snapchat – ont été envoyées aux parents des districts scolaires de Central York et Eastern York. Les deux districts ont souligné qu’il n’y avait aucune menace crédible connue à ce moment-là et qu’ils travaillaient avec les forces de l’ordre pour enquêter.PRANK | La police de West Lampeter et le district scolaire de Lampeter-Strasburg sont au courant de la menace TikTok qui circule jeudi soir. La police du canton de West Lampeter a pu identifier et localiser un mineur responsable de la menace. Il a été déterminé qu’il s’agissait d’une farce et non d’une menace crédible. FERMETURE DU VENDREDI | Tous les campus du Lancaster County Career and Technology Center sont fermés après la découverte de nouvelles menaces sur les réseaux sociaux. Toutes les écoles du district scolaire du Nord-Est sont fermées. PLUS TÔT CE MOIS-CI | Les écoles et les forces de l’ordre ont enquêté sur les menaces dans plusieurs autres districts de la vallée de Susquehanna : South Eastern, South Western, Susquenita, West Shore. Recevez des alertes d’informations de dernière minute envoyées sur votre téléphoneiPHONE : téléchargez l’application WGAL dans l’App Store.ANDROID : téléchargez l’application WGAL sur Google Play.

Le campus Willow Street du Lancaster County Career and Technology Center a été fermé jeudi après que la police a reçu un appel concernant un possible tireur actif. La police de West Lampeter Township a fouillé l’école. Certains élèves ont dû quitter l’école les mains en l’air. La police n’a rien trouvé. MENACES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX | Des menaces contre les écoles ont circulé dans plusieurs districts du comté de York jeudi. Des alertes de menaces virales – principalement sur Snapchat – ont été envoyées aux parents des districts scolaires de Central York et Eastern York. Les deux districts ont souligné qu’il n’y avait aucune menace crédible connue à ce moment-là et qu’ils travaillaient avec les forces de l’ordre pour enquêter.

Des menaces contre les écoles ont circulé dans plusieurs districts du comté de York jeudi. Des alertes de menaces virales – principalement sur Snapchat – ont été envoyées aux parents des districts scolaires de Central York et Eastern York. Les deux districts ont souligné qu’il n’y avait aucune menace crédible connue à ce moment-là et qu’ils travaillaient avec les forces de l’ordre pour enquêter. BLASON | La police de West Lampeter et le district scolaire de Lampeter-Strasburg sont au courant de la menace TikTok qui circulait jeudi soir. La police du canton de West Lampeter a pu identifier et localiser un mineur responsable de la menace. Il a été déterminé qu’il s’agissait d’une farce et non d’une menace crédible.

La police de West Lampeter et le district scolaire de Lampeter-Strasburg sont au courant de la menace TikTok qui circulait jeudi soir. La police du canton de West Lampeter a pu identifier et localiser un mineur responsable de la menace. Il a été déterminé qu’il s’agissait d’une farce et non d’une menace crédible. FERMETURE DU VENDREDI | Tous les campus du Centre de carrière et de technologie du comté de Lancaster sont fermés après la découverte de nouvelles menaces sur les réseaux sociaux. Toutes les écoles du district scolaire du Nord-Est sont fermées.

Tous les campus du Centre de carrière et de technologie du comté de Lancaster sont fermés après la découverte de nouvelles menaces sur les réseaux sociaux. Toutes les écoles du district scolaire du Nord-Est sont fermées. PLUS TÔT CE MOIS-CI | Les écoles et les forces de l'ordre ont enquêté sur des menaces dans plusieurs autres districts de la vallée de Susquehanna : South Eastern, South Western, Susquenita, West Shore.