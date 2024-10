Le district scolaire du Minnesota interdit à un officier d’enseigner après avoir reconstitué le meurtre de George Floyd

MINNEAPOLIS– Un district scolaire du Minnesota a interdit à un policier de travailler comme enseignant suppléant après une série d’actions « racistes » qui, selon les responsables, comprenaient le fait de mettre un élève au sol pour une reconstitution du 2020. meurtre de George Floyd par un officier de Minneapolis.

L’agence de recrutement qui l’a placé à Woodbury High School a déclaré mercredi qu’il ne travaillait plus pour eux non plus.

L’homme était professeur d’anglais suppléant lundi lorsqu’il a dit aux élèves de quatre classes distinctes de 10e et de 12e années qu’ils voudraient peut-être entendre parler de sa vie en tant que policier, ont déclaré les responsables de l’école dans une lettre adressée aux élèves, aux familles et au personnel.

Outre la reconstitution des actions qui ont conduit à la mort de George Floyd, les élèves se sont également plaints du fait que l’enseignant suppléant « avait fait à plusieurs reprises des commentaires racistes », « racontait des blagues sexistes », « parlait avec des détails troublants sur les cadavres qu’il avait vus », » a déclaré que « les flics seraient les meilleurs criminels » parce qu’« ils savent comment s’en sortir avec des choses » et « a déclaré que la brutalité policière n’est pas réelle », selon la lettre.

La lettre a été signée par le directeur de l’école secondaire Woodbury et le surintendant et surintendant adjoint du district des écoles du comté de South Washington. Il a été précisé qu’il était désormais interdit à l’homme de mettre les pieds sur les propriétés du district. Ils ont également déclaré avoir signalé l’incident au ministère de l’Éducation du Minnesota, au conseil national des licences d’enseignant et au service de police de Woodbury.

Floyd est décédé après qu’un officier blanc lui ait plaqué le cou sur le trottoir pendant 9 minutes et demie malgré les derniers supplications de l’homme noir : « Je ne peux pas respirer ». Des enfants figuraient parmi les témoins concernés, dont un adolescent OMS capturé l’incident sur un vidéo largement vue sur les réseaux sociaux. L’officier, Derek Chauvin, a été reconnu coupable de meurtre. La mort de Floyd a déclenché des manifestations qui ont parfois tourné à la violence, tester le leadership du gouverneur Tim Walz à l’un des événements de l’État le plus conséquent moments, et déclenchant un bilan national sur la discrimination raciale et mauvaise conduite de la police.

«Je veux spécifiquement reconnaître le préjudice racial qui s’est produit lorsque l’enseignant suppléant a reconstitué la contention à plat ventre qui a abouti au meurtre de George Floyd», a écrit la directrice Sarah Sorenson-Wanger.

« Ce comportement signalé est répréhensible. Je suis gêné et je suis désolé que ce soit arrivé à nos étudiants. Nous prendrons tout le temps dont les élèves ont besoin pour écouter et créer un espace ouvert pour des conversations courageuses qui mènent à la guérison, à l’action et à l’éducation. Les actions signalées ne sont pas et ne seront pas tolérées à la Woodbury High School ou dans les écoles du comté de South Washington », a écrit le directeur.

L’homme n’a pas été identifié dans la lettre, mais il est indiqué qu’il n’est pas un policier du Minnesota. Woodbury est une banlieue au sud-est de St. Paul et la banlieue est de Minneapolis-St. La zone métropolitaine de Paul s’étend jusqu’à l’ouest du Wisconsin.

Le remplaçant a été embauché par l’intermédiaire de Teachers on Call, une agence de recrutement qui fait partie du réseau national d’emploi Kelly Education. L’entreprise a déclaré que l’homme avait passé une vérification complète de ses antécédents avant d’être placé.

« Les actions de cet individu étaient inacceptables et l’enseignant suppléant n’est plus un employé de Teachers on Call », a déclaré la porte-parole de l’entreprise, Danielle Nixon, dans un communiqué. « Nous reconnaissons la confiance importante du public qui nous est accordée pour garantir que nos éducateurs suppléants maintiennent un environnement d’apprentissage sûr. Nous avons une politique de tolérance zéro pour toute forme de comportement violent, agressif ou nuisible.

Citant l’enquête en cours, elle a ajouté que Teachers on Call ne divulgue aucune information supplémentaire sur son ancien employé.

Le chef de la police de Woodbury, Jason Posel, a déclaré mercredi dans un communiqué que son département était « troublé par les informations préliminaires sur ce qui s’est passé » et qu’il enquêterait sur cet incident dans toute la mesure possible, tout en faisant preuve de compassion envers les étudiants concernés.

Un porte-parole de la police, le Cmdr. Tom Ehrenberg a déclaré que les responsables ne savaient pas encore quel organisme chargé de l’application des lois employait l’enseignant suppléant.

Le directeur n’a pas immédiatement renvoyé de message demandant plus de détails mercredi. Le bureau du surintendant a transmis l’appel au porte-parole du district, qui n’a pas non plus immédiatement renvoyé de message.

La porte-parole du ministère de l’Éducation, Anna Kurth, a déclaré dans un courrier électronique que l’agence d’État avait été en contact avec le district pour offrir des ressources aux étudiants, aux familles et au personnel, mais qu’en vertu des lois sur la confidentialité, elle ne pouvait pas confirmer ou nier la réception d’un rapport ou d’une enquête. de mauvais traitements présumés sur mineurs.

Le district des écoles du comté de South Washington affirme desservir environ 18 700 élèves dans 25 écoles réparties dans sept communautés. Il affirme que 37 % de ses étudiants s’identifient comme d’une race autre que blanche.