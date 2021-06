Le district scolaire du Massachusetts dit aux élèves de se signaler les uns les autres lorsqu’ils entendent quelque chose d’offensant comme « Ohhh, vous avez le « virus chinois » ?!?! »

Un district scolaire du Massachusetts retourne en fait les élèves et le personnel les uns contre les autres en leur demandant de rapport sur leurs camarades de classe et collègues lorsque quelqu’un dit quelque chose qu’il juge offensant, comme des « incidents de partialité » ou des « micro-agressions ». Et il y aura des punitions pour ces incidents :

POSTE DE NEW YORK – Un district scolaire du Massachusetts aurait encouragé ses élèves et son personnel à se signaler les uns les autres pour « incidents de parti pris » et « micro-agressions » – y compris « raconter des blagues grossières », se référant au « virus chinois » et programmer des examens sur des « vacances culturelles ». « Les documents des écoles publiques de Wellesley obtenus par Parents Defending Education, un groupe de base qui cherche à récupérer les écoles des «activistes promouvant des programmes nuisibles», comprennent des diapositives d’un cours de formation du personnel sur les «protocoles d’équité», rapporte le National Review. Le Bureau de la diversité, de l’équité et de l’inclusion du district définit un « incident de parti pris » comme « tout comportement, discours ou expression qui a un impact mais ne peut impliquer une action criminelle, mais démontre un parti pris conscient ou inconscient » contre tout groupe d’identité protégé par le gouvernement fédéral. Les exemples énumérés sont « la race, l’origine ethnique, l’origine nationale, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, l’orientation sexuelle, la religion ou le handicap ». Les étudiants sont encouragés à signaler les incidents de discrimination « ou tout comportement biaisé préoccupant » à tout membre du personnel ou à un adulte de confiance. « Les signalements de tout comportement préoccupant peuvent être faits de manière anonyme », indique la politique, bien qu’elle ajoute que « les signalements anonymes sont plus difficiles à enquêter et à traiter ». Les diapositives de formation enseignent que « raconter des blagues grossières qui se moquent d’un groupe protégé en personne ou via n’importe quel appareil électronique » est un exemple d’« incident fondé sur des préjugés », tout comme l’utilisation d’insultes, l’imitation d’une personne handicapée ou l’imitation de la culture d’une personne. norme ou langue.

Voici quelques exemples fournis par le district scolaire de ces « incidents de parti pris » et « micro-agressions » qui devraient être signalés :

Les diapositives citent plusieurs exemples de violations possibles de l’équité, notamment : « Henry est un chef de département de mathématiques. Lors de la fête de vacances de l’école, il s’est amusé à raconter des blagues sur les protestants, les catholiques, les juifs et les musulmans aux autres membres du personnel. Un autre exemple est : « Adam est dans la cafétéria du lycée et se tourne en plaisantant vers un ami et dit: » Je peux dire ‘n-word’ parce que mon amie Bernice m’a donné un laissez-passer.' » Exemples de « micro-agressions » : « Mon directeur est tellement fou ! », demander : « D’où venez-vous réellement ? » ou en disant : « Ohhh, tu as le ‘virus chinois’ ?!?! » Dire à un collègue « Vous êtes si articulé » et dire : « La façon dont vous avez surmonté votre handicap est si inspirante » sont également répertoriés comme des exemples de « micro-agressions ». Les élèves qui enfreignent la politique s’exposent à des mesures disciplinaires potentielles, y compris « la détention, la suspension ou d’autres réponses réparatrices qui les obligent à reconnaître leur responsabilité et à minimiser son impact ».

« Mon principal est tellement fou » n’est pas une micro-agression ou même quelque chose d’offensant. Ce n’est pas non plus demander à quelqu’un D’où viennent-ils ou dire « Virus chinois ». Bon chagrin. C’est un niveau de folie qui ne peut pas se maintenir, surtout dans un environnement scolaire où les enfants sont généralement sacrément immatures et jugent toujours leurs pairs.

Qui imagine ces politiques idiotes et destructrices ??? Ce n’est pas une bonne idée et cela ne se terminera pas bien pour les étudiants. Ce que cela va faire, c’est de les entraîner à n’être que de gros bébés wussie quand ils seront grands, toujours inquiets d’être offensés et de devoir être dans leurs espaces sûrs. Le monde réel va mâcher ces enfants et les recracher. Ou pire, ils prendront des positions de pouvoir et commenceront à changer le monde réel pour refléter leurs espaces sûrs. Nous voyons déjà cela se produire dans tout le pays et cela ne fera qu’empirer.