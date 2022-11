Le district scolaire de Yorkville Y115 obtient de bonnes notes sur le bulletin scolaire de l’État et cherche à combler les «écarts d’équité» – Shaw Local

YORKVILLE – Avec un taux de diplomation sur quatre ans de 96%, soit près de neuf points de pourcentage au-dessus de la moyenne de l’État, les élèves du Y115 du district scolaire de Yorkville affichent des résultats continus, même si le district s’efforce de combler les «écarts d’équité» dans les performances des élèves.

Le bulletin de notes de l’Illinois 2022, préparé chaque année par le Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois, a été publié le 27 octobre. Le bulletin fournit un aperçu détaillé des progrès de chaque école en matière d’études, de réussite des élèves, de finances, de culture et de climat scolaires.

Une école de district, Grande Reserve Elementary School, a reçu la désignation « exemplaire », la plaçant dans les 10 % supérieurs de l’État. Toutes les autres écoles du district, y compris le lycée et le collège, ont été qualifiées de « louables ».

Dans l’ensemble, les élèves de Yorkville ont démontré leur maîtrise des arts de la langue anglaise, des mathématiques et des sciences à tous les niveaux, dépassant la moyenne de l’État au cours de l’année scolaire 2021-22, selon un communiqué de presse du district.

“Nos enseignants et notre personnel sont incroyablement travailleurs, et nous sommes fiers des efforts continus déployés pour garantir à nos élèves le soutien dont ils ont besoin pour développer leur éducation”, a déclaré le surintendant du D-115, Tim Shimp.

Le bulletin de rendement de l’Illinois 2022 comprend cette année une nouvelle section appelée Equity Journey Continuum.

Alors que Y115 a été très bien noté dans la catégorie “élever les éducateurs”, reflétant l’engagement du district envers un enseignement efficace, la note “conditions d’apprentissage” a indiqué qu’il y a place à l’amélioration pour combler les lacunes dans l’engagement significatif parent-famille-élève, selon le communiqué.

L’analyse du bulletin note: «Le district travaille en partenariat avec les parties prenantes pour élaborer un plan stratégique multilingue, en ajoutant un coordinateur de l’engagement familial et communautaire, en incorporant une optique d’équité dans le travail du comité de district et en visualisant les données désagrégées des élèves pour mieux identifier et traiter la réussite. écarts entre les groupes d’étudiants.

Lors de la réunion du 25 octobre du conseil scolaire de Yorkville, le district a approuvé l’embauche d’un coordinateur de l’engagement familial et communautaire.

Les bulletins montrent que la maîtrise de l’anglais Language Arts (ELA), telle que mesurée par le Scholastic Aptitude Test (SAT), est supérieure à la moyenne de l’État.

Depuis 2019, il y a eu une diminution significative des écarts de réussite entre les groupes démographiques, tels que mesurés par les tests SAT et Illinois Assessment of Readiness (IAR), selon le communiqué.

Les étudiants avec un plan d’enseignement individualisé (IEP) et les étudiants afro-américains ont montré des gains de compétence positifs en mathématiques et en lecture et écriture fondées sur des preuves.

Selon le district, les compétences des élèves de Yorkville à l’évaluation des sciences de l’Illinois (ISA) sont supérieures à la moyenne de l’État et continuent de s’améliorer d’une année sur l’autre.

En plus d’un taux de diplomation élevé, les inscriptions postsecondaires des étudiants du district 115 continuent de dépasser la moyenne de l’État, tandis qu’une mesure de la classe de première année du secondaire indique que les étudiants sont sur le point de revenir aux niveaux pré-pandémiques, selon les responsables de l’école.

Le district s’est également concentré sur la préparation des diplômés à la préparation au marché du travail, ont déclaré des responsables du district. Il y a eu une baisse de quatre ans pour les étudiants devant suivre les cours de rattrapage requis avant d’entrer dans les collèges communautaires, passant de 50 % à 20 %.

La classe de 2022 du lycée de Yorkville comptait trois des quatre diplômés, 75%, qui avaient suivi au moins une offre AP ou à double crédit au cours de leurs quatre années d’expérience, ont déclaré des responsables du district. La promotion de 2022 comptait 34% d’étudiants de plus qui avaient accès aux premiers cours universitaires que la promotion de 2019.

Le district 115 continue de faire preuve de responsabilité financière en ce qui concerne le budget global, selon le bulletin, recevant la deuxième plus haute désignation de reconnaissance financière du score du profil financier avec un score de 3,8 sur 4.

Le district a maintenu un budget équilibré pendant plus de 10 ans et continue de fonctionner avec des soldes de fonds sains, selon le bulletin.

Pour afficher les données complètes de la carte de rapport de l’Illinois du district 115, visitez www.illinoisreportcard.com.