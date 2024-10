Le district scolaire de Windham célèbre des éducateurs exceptionnels en nommant les enseignants de l’année 2024-2025

21 octobre — Le district scolaire de Windham reconnaît et félicite les éducateurs exceptionnels qui font preuve d’un profond engagement à servir les étudiants du ministère de la justice pénale du Texas.

Chaque année, le district identifie les personnes qui dépassent les attentes dans leurs rôles éducatifs.

Bobbie Allbright, reconnu professeur universitaire de l’année et récipiendaire du prestigieux prix d’excellence en enseignement Dr Lane Murray, incarne ce dévouement.

Dexter Spalding a été nommé professeur de carrière et d’enseignement technique (CTE) de l’année à Windham, tandis que Cheryl Kacal a été honorée en tant que professeur de compétences de vie de l’année du district.

Ces éducateurs ont été sélectionnés comme enseignants de l’année 2024-2025 par Windham parce qu’ils apportent chacun des expériences diverses et des méthodes d’enseignement innovantes à leurs campus respectifs, indique un communiqué de presse.

Le Prix d’excellence en enseignement Dr Lane Murray, nommé en l’honneur de la première surintendante de Windham, la Dre Lane Murray, célèbre ses contributions remarquables à l’éducation dans le domaine correctionnel. Ce prix prestigieux est la plus haute reconnaissance décernée à un éducateur de Windham.

« Nos éducateurs sont le cœur du district scolaire de Windham et leur dévouement à transformer des vies grâce à l’éducation est vraiment inspirant », a déclaré la surintendante de Windham, Kristina J. Hartman, dans le communiqué. « Les lauréats de cette année — Bobbie Allbright, Dexter Spalding et Cheryl Kacal — représentent le meilleur de ce que nous recherchons dans nos classes. Leurs approches innovantes et leur engagement envers l’excellence ont un impact durable sur les étudiants que nous servons.

Kacal, enseignante du programme d’intervention cognitive (CIP) sur le campus Stringfellow de Rosharon, a été nommée enseignante de compétences de vie de l’année 2024-2025 par Windham pour ses relations exceptionnelles avec les étudiants et sa capacité à stimuler à la fois leur motivation et leur productivité.

Elle favorise un environnement qui encourage des discussions et une collaboration significatives, guidant ses étudiants vers la croissance personnelle et l’introspection. Le cours CIP qu’elle enseigne se concentre sur la lutte contre les erreurs de pensée pouvant conduire à un comportement criminel, dans le but d’aider les étudiants à comprendre le lien entre les pensées, les attitudes, les croyances et le comportement, particulièrement en ce qui concerne le contrôle des impulsions.

Grâce à sa classe bien structurée et à ses conseils réfléchis, Kacal favorise un changement durable chez ses élèves.

« Le dévouement de Mme Kacal envers ses étudiants et sa capacité à créer un environnement d’apprentissage favorable et réfléchi la distinguent véritablement », a déclaré Hartman. « Son travail au sein du programme d’intervention cognitive joue un rôle déterminant en aidant les étudiants à mieux comprendre leurs comportements et à apporter des changements positifs dans leur vie. Elle illustre le pouvoir de l’éducation pour transformer les mentalités et l’avenir. »

Spalding, l’instructeur d’arts culinaires du campus Clements à Amarillo, a été choisi comme professeur CTE de l’année en raison de son profond engagement à aider ses étudiants à réussir en les dotant de compétences professionnelles essentielles. En tant que force motrice derrière le lancement et la direction du programme Clements Culinary Arts, il a été témoin de l’impact transformateur de l’éducation culinaire sur les étudiants, dont beaucoup ont commencé avec peu ou pas d’expérience culinaire.

Spalding a joué un rôle clé dans la planification et la préparation des repas pour les cérémonies d’inauguration des unités et les visites législatives. Son dévouement à la croissance et à l’amélioration continue profite directement à ses étudiants, les aidant à œuvrer vers un avenir productif et prospère.

« La passion de M. Spalding pour l’enseignement de compétences professionnelles essentielles et sa capacité à inspirer des étudiants ayant peu ou pas d’expérience sont louables », a déclaré Hartman. « Les compétences culinaires qu’ils acquièrent sous sa direction les préparent non seulement à de futures carrières, mais leur procurent également un sentiment de fierté et d’accomplissement. L’impact de M. Spalding va au-delà de la salle de classe, avec sa contribution à l’exposition des étudiants à des événements spéciaux de restauration, démontrant ainsi son engagement envers excellence. »

Allbright, enseignante universitaire sur le campus Wainwright de Windham à Lovelady, a été nommée enseignante académique de l’année 2024-2025 et récipiendaire du prix d’excellence en enseignement Dr Lane Murray pour son dévouement à l’engagement des étudiants à travers des leçons et des activités interactives soigneusement conçues. Elle met l’accent sur l’utilisation d’exemples concrets dans son enseignement, créant ainsi un environnement de classe structuré mais accueillant qui favorise un apprentissage optimal. Son approche pédagogique inclusive et collaborative combine un enseignement dirigé par un enseignant avec du travail en petits groupes, des études indépendantes et des activités pratiques.

Dans sa classe, Allbright communique beaucoup avec ses élèves, les encourageant à célébrer leurs propres réalisations et à soutenir leurs pairs dans tous leurs efforts académiques.

« La capacité de Mme Allbright à créer un environnement de classe engageant et collaboratif témoigne de ses compétences pédagogiques exceptionnelles », a déclaré le surintendant Hartman. « Son dévouement à contextualiser l’enseignement et à favoriser la collaboration entre les étudiants les aide non seulement à réussir sur le plan scolaire, mais également à renforcer la confiance et le travail d’équipe. Elle incarne l’esprit de ce que signifie être une éducatrice exceptionnelle, et son engagement envers la croissance et la réussite des étudiants est vraiment inspirant. «

La reconnaissance de Bobbie Allbright, Dexter Spalding et Cheryl Kacal en tant qu’enseignants de l’année 2024-2025 de Windham illustre l’engagement inébranlable du district envers l’excellence éducative. Lors de la 344e réunion du conseil d’administration du district scolaire de Windham le 11 octobre, chaque lauréat a été officiellement reconnu et célébré par le conseil, qui a exprimé sa profonde gratitude pour son dévouement et son service remarquables.