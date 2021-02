Le district scolaire de Virginie déclare que le Dr Seuss a été rétrogradé en tant que centre de lecture en raison de «  SOUS-TONS RACIALES  », nie l’interdiction complète

Face à la réaction du public suite à l’annulation présumée du Dr Seuss, craignant que ses histoires et ses illustrations soient racistes, un district scolaire de Virginie a nié avoir interdit l’auteur, mais a déclaré qu’il avait réduit la priorité de ses livres.

Le système des écoles publiques du comté de Loudon près de Washington, DC, a précisé samedi qu’il avait simplement déclassé Theodor Seuss Geisel (Dr Seuss) comme le centre d’intérêt annuel «Lire la Journée de l’ensemble de l’Amérique» activités, balayant les rapports selon lesquels l’auteur des enfants «Rumeur médiatique».

Datant de plus de deux décennies, l’événement annuel tombe le 2 mars, en reconnaissance de l’anniversaire de feu Geisel. Le Dr Seuss est l’auteur de livres pour enfants le plus vendu de tous les temps.

Les livres du Dr Seuss continueront d’être disponibles pour les étudiants dans les bibliothèques et les salles de classe du comté de Loudon, mais le district a déclaré qu’il avait conseillé aux écoles de « Ne connectez pas le Read Across America Day exclusivement à l’anniversaire du Dr Seuss. » La recherche a révélé « fortes nuances raciales » dans les écrits et les illustrations du Dr Seuss, ce qui est contraire à l’accent mis par le district sur «un enseignement équitable et adapté à la culture», Les écoles publiques du comté de Loudon ont déclaré. Le quartier a ajouté, « Nous continuons d’encourager nos jeunes lecteurs à lire tous les types de livres inclusifs, diversifiés et reflétant notre communauté étudiante. »

La déclaration a été publiée après que Fox News, le Daily Wire et d’autres médias aient rapporté que le district avait « annulé » Dr. Seuss. Alors que les livres du Dr Seuss ont fait l’objet d’un examen approfondi ces dernières années, et ont même été étiquetés «Propagande raciste», Les critiques conservateurs de l’agenda révisionniste n’ont pas perdu de temps à se vanter de l’interdiction supposée des médias sociaux.

Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a fait allusion à un classique du Dr Seuss, « Un poisson, deux poissons, un poisson rouge, un poisson bleu » pour prendre un coup aux progressistes derrière la répression. « Un poisson, deux poissons, un poisson rouge, vraiment stupide de gauche censurant un poisson bleu en colère asinin totalitaire, » il a tweeté samedi.

Le procureur général de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, un républicain, a déroulé le tapis rouge, bleu et vert aux Virginiens mécontents, suggérant qu’ils fuient l’État hostile à Seuss. « Hé, les parents de Virginie, » Morrisey a tweeté. «La Virginie occidentale vous souhaite la bienvenue dans notre grand État, où nous n’interdisons pas les livres du Dr Seuss. Le comté de Loudon, en Virginie, n’est pas loin de la frontière de la Virginie occidentale. Venez voir le Mountain State.

Hé, les parents de Virginie: la Virginie occidentale vous souhaite la bienvenue dans notre grand État, où nous n’interdisons pas les livres du Dr Seuss. Le comté de Loudon, en Virginie, n’est pas loin de la ligne WV – venez découvrir le Mountain State! https://t.co/TT9EYY9Ya9 – Patrick Morrisey (@MorriseyWV) 27 février 2021

L’animatrice de radio conservatrice Janet Parshall a suggéré que cette décision était un signe précoce de censure, implorant les parents de se prononcer contre l’interdiction présumée ou d’être « réduit au silence pour toujours. »

Si les parents ne s’expriment pas maintenant, ils seront réduits au silence pour toujours … Le système scolaire de Virginie annule le Dr Seuss, citant des «nuances» raciales dans les écrits: rapport | Fox News https://t.co/Aex6YcP6jU – Janet Parshall (@parshalltalk) 27 février 2021

Alors que le Dr Seuss reste extrêmement populaire, avec six des 20 livres pour enfants les plus vendus sur Amazon.com, ses propos sont devenus une source de controverse près de 30 ans après sa mort.

Le groupe d’activistes progressistes Learning for Justice, une ramification du Southern Poverty Law Center, a fait campagne pour que les écoles annulent le Dr Seuss. Le groupe a cité des recherches menées par l’Université Sainte-Catherine du Minnesota selon lesquelles les livres du Dr Seuss regorgent de « orientalisme, anti-noirceur et suprématie blanche. » Par exemple, les chercheurs ont spéculé, l’apparition du chat dans « Le chat dans le chapeau » a été influencé par «interprètes blackface», et il a exécuté des tours pour les enfants blancs.

