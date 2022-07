Le district scolaire de St. Charles publiera les protocoles COVID pour la prochaine année scolaire dans les prochaines semaines – Shaw Local

Le district scolaire de St. Charles devrait annoncer dans les prochaines semaines ses protocoles COVID-19 pour l’année scolaire à venir.

« Dans les semaines à venir, le district informera nos familles, nos étudiants et notre personnel de tous les protocoles COVID, ce qui comprend des conversations sur les tests SHIELD, le bénévolat parent-famille, la distanciation, la mise en quarantaine, les étudiants et le personnel malades et des résultats COVID positifs. », a déclaré le surintendant de l’école St. Charles, Paul Gordon, lors de la réunion du conseil scolaire de lundi. “Nous le ferons parvenir à toute notre communauté en temps opportun avant le début de l’année scolaire.”

Le premier jour de cours est le 10 août. Gordon a déclaré que les protocoles COVID du district seront cohérents d’un bâtiment à l’autre.

“Ce que je vais assurer à notre communauté, c’est que je m’attends à ce que D303 ait une approche cohérente dans chaque école”, a-t-il déclaré. “Le conseil d’administration s’attend également à ce que cela soit appliqué de manière cohérente tout au long de D303.”

Gordon a déclaré qu’il espérait que le district publierait les informations dans les prochaines semaines.

En ce qui concerne les tests SHIELD, le district a passé un contrat avec le SHIELD de l’Université de l’Illinois pour effectuer des tests de dépistage hebdomadaires. Le test est un test salivaire PCR.

Gordon, qui a commencé le 1er juillet, avait auparavant été surintendant du district scolaire de Wenatchee à Wenatchee, Washington. Avant cela, il a été surintendant du district scolaire Glen Ellyn 41 pendant six ans.

Il succède à Jason Pearson, qui a quitté le district pour devenir directeur du district scolaire 28 de Northbrook.