Le district scolaire de St. Charles intronisera sept nouveaux membres au Temple de la renommée – Shaw Local

Le district scolaire de St. Charles intronisera sept anciens athlètes, entraîneurs et contributeurs à la classe de 2023 du Temple de la renommée de St. Charles.

La classe du Temple de la renommée de cette année comprend un contributeur, un entraîneur et cinq anciens athlètes de l’école secondaire St. Charles.

Donateur

Bob Brown (prix posthume) – Enseignant et entraîneur de 31 ans à l’école secondaire St.Charles, Brown a travaillé comme instructeur de conduite, entraîneur de football adjoint, entraîneur de piste adjoint et entraîneur de piste en chef primé qui a développé de nombreux champions d’État à partir de 1961. -1978. Au cours de sa carrière, Brown a été le mentor d’une génération d’entraîneurs et d’enseignants à St. Charles, et il a été universellement félicité pour son attitude optimiste et discrète, sa patience et son dévouement envers les étudiants. Brown est décédé en 2016.

Entraîneur

Lori Drumtra – Drumtra a longtemps été enseignante, entraîneure, directrice sportive adjointe et commanditaire de club à St. Charles/St. Charles Est. Elle a été une entraîneure en chef de basketball féminin très réussie pendant 12 ans, compilant un record de 200 victoires et de nombreux trophées d’après-saison. Drumtra a reconstruit le programme de basket-ball des Saints à son niveau d’excellence actuel, et son héritage persiste dans les milliers d’étudiants et d’athlètes qu’elle a eu un impact positif tout au long de son temps, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la salle de classe.

Les athlètes

Amy August Healey – Diplômée en 1998 de l’école secondaire St. Charles, Healey a excellé dans les études et la gymnastique au cours de ses carrières au lycée et à l’université. Elle a remporté des prix dans trois tournois consécutifs de finales d’État de l’IHSA et a été nommée gymnaste All-American du lycée national en 1995, 1996 et 1998. Elle a poursuivi sa carrière de gymnastique All-American à l’Université de l’Illinois à Chicago où elle a remporté de nombreux titres. En tant qu’éducatrice professionnelle, Amy a enseigné aux niveaux secondaire, collégial et universitaire. Elle est actuellement professeure adjointe de sociologie à l’Université d’État de San Jose avec un doctorat en sociologie.

Pat Durr – Diplômé en 1999 de l’école secondaire St. Charles, Durr était un excellent athlète polyvalent, excellant dans trois sports. Il était un démarreur universitaire en basket-ball et en baseball et a établi plusieurs records de baseball scolaire tout en menant son équipe à un championnat d’État en 1999 en tant que joueur All-Conference, All-Area et All-State. Dans le football, Durr a été nommé secondeur All-State, a obtenu une bourse à l’Université Northwestern et un essai professionnel après l’obtention de son diplôme. Il travaille actuellement dans le secteur des logiciels d’analyse numérique.

Tracy Foster – Diplômée en 1990 de l’école secondaire St. Charles, Foster était une athlète de trois sports en volley-ball, basket-ball et football en plus d’être une brillante élève. Elle a mené l’équipe de football féminine à son tout premier championnat d’État en tant que senior All-American et a poursuivi sa carrière sportive et universitaire à l’Université Rutgers, où elle a remporté de nombreux honneurs sur et en dehors du terrain. Après plusieurs années dans l’équipe nationale de football des jeunes et un passage en tant que joueuse de football semi-professionnelle, Foster a rejoint l’organisation des Eagles de Philadelphie où elle est actuellement vice-présidente des activations des partenaires corporatifs.

Gretchen Verdoorn Gutierrez – Diplômée en 1993 du lycée St. Charles, Verdoorn Gutierrez a joué à la fois en natation et en water-polo pendant quatre ans. Elle a été championne d’État à deux reprises et a établi un record d’État de l’Illinois au dos. Elle a également été nommée joueuse de l’année de l’Illinois en water-polo en tant que senior. Verdoorn Gutierrez a étudié à l’Arizona State grâce à une bourse de natation et a remporté trois fois les honneurs de la conférence All-Conference. Elle a obtenu un diplôme en chimie de l’Université DePaul et travaille actuellement en tant que directrice principale de la qualité et des services à la clientèle chez Matrix Sciences.

Stefani Youngberg Hall – Diplômée en 2009 de l’école secondaire St. Charles East, Hall est une joueuse de tennis très accomplie. Elle a battu des records en double pendant quatre ans et a été saluée non seulement pour son succès, mais aussi pour son leadership et son esprit sportif tout au long de sa carrière. Elle a continué à jouer à l’Illinois State University où elle a remporté de nombreux prix sportifs et académiques. Elle a été instructrice de tennis et professionnelle de tennis pendant des années dans divers clubs et possède une vaste expérience de travail avec les enfants en tant que clinicienne de tennis. Hall est actuellement enseignant, clinicien et tuteur à l’élémentaire dans la région.

Selon un communiqué de presse, le prix Hall of Fame, nommé d’après feu Jodie Harrison, rend hommage à ceux qui ont démontré des réalisations de toute une vie qui sont conformes à ses valeurs, à son caractère et à son dévouement. Harrison a été directeur sportif à l’école secondaire St. Charles de 1988 à 1991. Il a auparavant enseigné et entraîné à Hinsdale Central, qui a suivi une carrière de joueur décorée à Streator High School et plus tard à l’Université de l’Illinois, où il a remporté les honneurs All-Big Ten à la fin des années 1960.

« Nous sommes ravis d’introniser un autre groupe incroyable d’anciens saints au Temple de la renommée », a déclaré Clint Hull, président du comité du Temple de la renommée de Jodie Harrison. «Ces athlètes, entraîneurs et contributeurs sont les meilleurs des meilleurs dans l’histoire de plus de 100 ans des sports de St. Charles. Nous avons hâte de les accueillir, ainsi que leurs familles et anciens coéquipiers, à St. Charles et de célébrer leur intronisation.

Les intronisés seront honorés le jeudi 31 août lors du défilé des retrouvailles de l’école secondaire St. Charles East et avant le match des retrouvailles universitaires le vendredi 1er septembre. La cérémonie d’intronisation aura lieu au Moose Lodge le samedi 1er septembre. 2 de 13h à 15h et est ouvert au public.

Pour plus d’informations, contactez Tim Dailey, membre du comité du Temple de la renommée, à [email protected] ou au 630-890-0341.