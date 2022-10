Le district scolaire de River Bend sollicite des commentaires – Shaw Local

FULTON – Le district scolaire de River Bend dans le comté de Whiteside sollicite les commentaires de ses électeurs.

Le district travaille à la réalisation d’un profil sur les caractéristiques qu’un diplômé de Fulton High School devrait posséder.

Un comité d’enseignants, de parents et du conseil scolaire a entamé ce processus et a identifié cinq indicateurs de réussite pour le profil, soit le développement personnel, la compétence culturelle, les communicateurs efficaces, la préparation à la carrière et les penseurs innovateurs.

Le district demande des commentaires en remplissant un sondage trouvé sur la page Web du district à www.rivverbendschools.org.

Pour toute question, envoyez un e-mail à kschipper@riverbendschools.net.