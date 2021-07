Le district scolaire de Los Angeles exige des TESTS Covid-19 hebdomadaires pour les élèves et le personnel de retour, quelle que soit la vaccination – RT USA News

Après que le comté de Los Angeles a réimposé le port de masques faciaux, même pour les vaccinés, le district scolaire du comté le plus peuplé de Californie est allé plus loin, imposant des tests hebdomadaires pour tous les élèves et le personnel de retour.

Les tests Covid-19 pour tout le monde, quel que soit le statut vaccinal, débuteront le 2 août « conformément aux directives les plus récentes » du département de la santé publique du comté de LA », le Los Angeles Unified School District (LAUSD) a annoncé jeudi.

LAUSD est « surveiller de près l’évolution des conditions de santé et adapter notre réponse en vue de notre retour complet à l’apprentissage en personne le 16 août », a écrit la surintendante intérimaire Megan K. Reilly.

Auparavant, le LAUSD exigeait des tests Covid-19 uniquement pour les personnes n’ayant pas encore reçu de vaccin.

« Nous pensons que Los Angeles Unified a le plus [Covid] normes de sécurité de tout district scolaire public du pays. Nos préparatifs pour le début de la nouvelle année scolaire incluent de continuer à exiger le masque pour tous les élèves, le personnel et les visiteurs ; maximiser la distanciation physique autant que possible; poursuivre les efforts de désinfection complets, y compris le lavage fréquent des mains ; systèmes de filtration d’air améliorés; régulier, continu [Covid] les tests et l’engagement communautaire ; et en collaborant avec les partenaires et les agences de santé pour soutenir [Covid] vaccination, » ajouta Reilly.





Aussi sur rt.com

Le comté de Los Angeles rétablit le mandat des masques, quel que soit le statut vaccinal, après une augmentation des cas de Covid-19







Le changement de politique intervient après que le comté a rétabli le mandat du masque à la mi-juillet, même pour les résidents entièrement vaccinés, citant l’augmentation des cas de coronavirus attribués à la variante Delta. Le shérif du comté de LA a toutefois déclaré que son département n’appliquerait pas l’ordonnance.

De nombreuses entreprises, universités et sociétés à travers les États-Unis ont tenté d’obliger les étudiants et les employés à se faire vacciner en disant que ceux qui ne le feraient pas seront soumis à des tests hebdomadaires et à des exigences en matière de masques. LAUSD est peut-être le premier du pays à imposer des tests et des masques malgré tout.





Aussi sur rt.com

Biden ordonne des vaccins ou des tests Covid obligatoires pour tous les employés fédéraux, ainsi que des masques pour les travailleurs et les visiteurs







Pendant ce temps, l’administration Biden a fait pression pour des mandats de vaccination auprès des agences fédérales, tout en réimposant des ordonnances de masquage aux Américains vaccinés – après les avoir annulées en mai – sur la base de l’évaluation controversée des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) que les vaccins n’empêchent pas complètement la variante Delta du virus de se propager.

LAUSD a soutenu que la vaccination est « en fin de compte, la plus grande protection » contre toutes les variantes du Covid-19. Il n’était pas clair comment le fait de se soumettre à des tests obligatoires et au masquage ferait quoi que ce soit pour inciter les étudiants et le personnel à se faire vacciner.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!