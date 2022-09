DES MOINES, Iowa (AP) – Le deuxième plus grand district scolaire de l’Iowa a enfermé de manière inappropriée et répétée des étudiants handicapés dans des chambres d’isolement et les a retenus en violation de la loi fédérale américaine sur les personnes handicapées, ont déclaré lundi les autorités fédérales.

La Division des droits civils du ministère américain de la Justice et le procureur fédéral du district nord de l’Iowa ont annoncé un règlement avec le district scolaire communautaire de Cedar Rapids dans lequel les responsables de l’école ont convenu de mettre fin à l’utilisation des chambres d’isolement et de réformer ses pratiques de contention.

Le district basé à Cedar Rapids, à environ 120 miles (193,1 kilomètres) à l’est de Des Moines, a également promis dans l’accord de règlement d’améliorer la formation du personnel sur la façon d’aborder et de désamorcer le comportement lié au handicap des élèves grâce à des mesures appropriées.

Une enquête du ministère de la Justice a révélé que le district avait maîtrisé les étudiants handicapés par des contraintes inutiles et un confinement inapproprié dans de petites chambres d’isolement, parfois plusieurs fois par jour et souvent pendant des périodes excessives.

L’enquête a porté sur les trois années scolaires se terminant en 2019, 2020 et 2021. Les enquêteurs ont découvert 4 968 incidents au cours desquels des élèves ont été isolés, retenus ou transportés hors de la classe et plus de 83 % des cas impliquaient un élève handicapé.

Le district de Cedar Rapids compte plus de 16 850 élèves, ce qui en fait le deuxième plus grand derrière les écoles publiques de Des Moines.

Une lettre du ministère de la Justice adressée à la surintendante de Cedar Rapids, Noreen Bush, datée de lundi, indiquait que le district avait utilisé l’isolement et la contention comme substitut à un soutien éducatif ou comportemental approprié malgré les réglementations de l’État et la propre politique du district contre de telles pratiques.

“L’enquête a également révélé que le district scolaire n’avait pas mis fin à l’isolement lorsque les élèves montraient des signes de crise ou de traumatisme, ou lorsqu’il n’y avait plus aucune menace de préjudice”, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué annonçant l’accord de règlement signé par Bush. jeudi et par les agences fédérales lundi.

Certains élèves ont perdu des centaines d’heures d’enseignement.

“Lorsque les écoles isolent et retiennent illégalement les enfants handicapés, plutôt que de leur fournir les soutiens nécessaires pour réussir en classe, elles violent la promesse de l’Americans with Disabilities Act”, a déclaré la procureure générale adjointe Kristen Clarke de la division des droits civils du ministère de la Justice. .

Bush a déclaré que le DOJ n’avait identifié aucun incident, plainte, enfant ou école spécifique comme étant la source de l’examen qui a commencé en octobre 2020.

“Je suis fière du travail acharné que notre personnel a déjà accompli avant et tout au long de cette enquête”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. “Au cours des 30 prochains jours, le district sera en communication avec le personnel, les parents, les élèves et les autres parties prenantes au sujet des changements à l’horizon.”

Le district a coopéré à l’enquête et a entamé en mai des discussions avec des responsables fédéraux pour régler les plaintes concernant l’utilisation de contraintes et l’isolement, a déclaré le ministère de la Justice.

L’accord stipule que les modifications convenues seront apportées dans les 30 jours, y compris le démantèlement de toutes les chambres d’isolement.

La contention physique ne peut être utilisée que lorsqu’un élève adopte un comportement qui présente un risque immédiat et imminent de blessure corporelle importante pour l’élève ou d’autres personnes et en dernier recours pour toutes les autres interventions.

Le district a également accepté de fournir des conseils et d’autres services aux étudiants qui ont été retenus.

Le district a également accepté d’embaucher deux nouveaux administrateurs pour superviser l’utilisation de la contention dans les écoles et assurer la conformité du district avec l’accord et la loi fédérale.

Le district de l’Iowa n’est pas le premier à parvenir à un accord sur l’utilisation de l’isolement et des contraintes dans les écoles, a déclaré le DOJ.

En décembre 2021, l’agence a déclaré avoir conclu un accord avec le district scolaire public du comté de Frederick dans le Maryland interdisant le recours à l’isolement et en décembre 2020, un accord similaire a été conclu avec la North Gibson School Corporation à Princeton, Indiana.

En novembre 2020, le Conseil de l’éducation de l’État de l’Iowa a adopté de nouvelles règles qui limitent les éducateurs à l’isolement et à la contention des élèves en dernier recours et uniquement en cas de menace de blessure corporelle. Le changement est intervenu après des années de critiques et de refus sur l’utilisation des chambres d’isolement dans les écoles.

David Pitt, l’Associated Press