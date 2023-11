Le district scolaire de la région de Carlisle signale une légère augmentation des cas de coqueluche

Le district scolaire de la région de Carlisle a connu une légère augmentation des cas de coqueluche, également connue sous le nom de coqueluche. Le district a déclaré que 10 élèves avaient confirmé des cas de maladie. Le surintendant a envoyé une lettre aux familles pour leur dire que le district travaillait avec le département de Pennsylvanie. Santé pour gérer l’épidémie, ajoutant qu’elle a augmenté le nettoyage et alerté les étudiants qui auraient pu avoir un contact étroit. “Je ne pense pas qu’il y ait de quoi paniquer, mais c’est certainement une chose à laquelle il faut faire attention”, a déclaré Rachel Mowry, de WellSpan Health Urgent Care. La coqueluche est extrêmement contagieuse et peut être dangereuse pour certains patients. “Vous voulez vous assurer que nous couvrons notre toux et nos éternuements, nous lavons les mains et essayons de rester à la maison lorsque nous sommes malades pour assurer la sécurité des autres », a déclaré Mowry. Si vous vous sentez malade, vous devriez consulter votre médecin. Transmission, symptômes La coqueluche se propage par voie aérienne lorsqu’une personne infectée éternue ou tousse. Selon le département de la santé de l’État, une personne infectée est plus contagieuse au début de la maladie et peut propager la coqueluche jusqu’à trois semaines après l’apparition des symptômes si elle n’est pas traitée avec un antibiotique. les symptômes ressemblent à ceux d’un rhume : un nez qui coule, des éternuements, une légère fièvre et une légère toux. La toux devient progressivement plus sévère, conduisant souvent à des « accès » de toux nombreuses et rapides. Une longue tentative de respiration à la fin d’une toux peut être suivie d’un son de « cri ». PréventionLes Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que la meilleure façon de prévenir la coqueluche est de se faire vacciner. Aux États-Unis, deux vaccins aident à prévenir la coqueluche. toux : DTaP et Tdap. Pour plus d’informations sur le vaccin contre la coqueluche, rendez-vous sur le site Web du CDC.

Le District scolaire de la région de Carlisle a connu une légère augmentation des cas de coqueluche, également connue sous le nom de coqueluche. Le district a déclaré que 10 étudiants avaient confirmé des cas de maladie. Le surintendant a envoyé une lettre aux familles leur disant que le district travaillait avec le ministère de la Santé de Pennsylvanie pour gérer l’épidémie, ajoutant qu’il avait augmenté le nettoyage et alerté les étudiants qui auraient pu avoir un contact étroit. “Je ne pense pas qu’il y ait de quoi paniquer, mais il faut absolument faire attention”, a déclaré Rachel Mowry, de WellSpan Health Urgent Care. La coqueluche est extrêmement contagieuse et peut être dangereuse pour certains patients. “Vous voulez vous assurer que nous couvrons notre toux et nos éternuements, que nous nous lavons les mains et que nous essayons de rester à la maison lorsque nous sommes malades pour assurer la sécurité des autres”, a déclaré Mowry. Si vous vous sentez malade, vous devriez consulter votre médecin. Transmission, symptômes La coqueluche se propage par voie aérienne lorsqu’une personne infectée éternue ou tousse. Selon le département de la santé de l’État, une personne infectée est plus contagieuse au début de la maladie et peut propager la coqueluche jusqu’à trois semaines après l’apparition des symptômes si elle n’est pas traitée avec un antibiotique. Les premiers symptômes ressemblent à ceux d’un rhume : un nez qui coule, des éternuements, une légère fièvre et une légère toux. La toux devient progressivement plus sévère, conduisant souvent à des « quintes » de toux nombreuses et rapides. Une longue tentative de respiration à la fin d’une toux peut être suivie d’un son de « cri ». La prévention Les Centers for Disease Control and Prevention ont déclaré que le meilleur moyen de prévenir la coqueluche est de se faire vacciner. Aux États-Unis, deux vaccins aident à prévenir la coqueluche : le DTaP et le Tdap. Pour plus d’informations sur le vaccin contre la coqueluche, rendez-vous sur le Site Web du CDC.