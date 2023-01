Le district scolaire de La Moille présente un plan pour sa réduction de 6,86 millions de dollars de subvention pour la santé mentale – Shaw Local

La commission scolaire de La Moille s’est réunie jeudi pour la première fois depuis qu’elle a été informée qu’elle était l’une des sept écoles locales qui recevraient une partie d’une subvention fédérale pour la santé mentale de 6,86 millions de dollars.

La Moille s’est associée à l’Institut de santé d’Aruka et a effectué une grande partie du travail préparatoire pour obtenir la subvention pour le groupe d’écoles qui comprend également Bureau Valley High School, De Pue School District 103, Hall High School, Mendota High School, Princeton High School et École secondaire d’Ottawa.

“Nous avons appelé tous les RE dans les écoles et aucun d’entre eux ne pouvait rédiger la subvention, alors nous avons décidé que nous le ferions”, a déclaré la conseillère de l’école La Moille, Katie Shevokas. « Habituellement, vous avez six mois (pour écrire la subvention). Nous avons trois semaines.

L’objectif général de la subvention est d’accroître la capacité des prestataires de soins de santé mentale en milieu scolaire et d’accroître l’accès des jeunes de 12 à 18 ans à une intervention opportune et appropriée en santé mentale dans les écoles participantes. Les fonds seront répartis sur une période de cinq ans.

À l’échelle nationale, 500 groupes ont demandé la subvention tandis que 242 demandes ont fait l’objet d’un examen final et seuls 102 groupes ont finalement obtenu la subvention.

Shevokas s’est entretenu avec le conseil scolaire jeudi et a décrit les plans du district pour l’avenir des fonds.

Dans le district scolaire de La Moille, les fonds permettront l’emploi d’un travailleur social scolaire à temps plein, des opportunités de développement professionnel, une excursion d’atelier sur les compétences sociales, des boîtes à outils de classe sur les compétences sociales (16), un agent de dépistage et un programme d’études SEL et un éducateur en prévention à deux reprises. un mois.

La subvention permet également au district de fournir des services de sensibilisation aux parents, des fournitures scolaires, des trousses d’hygiène et des trousses d’autosoins aux élèves de la maternelle à la terminale au cours des cinq prochaines années.

Le personnel du district pourra également participer à la formation appliquée en techniques d’intervention face au suicide (ASIST) et recevoir une formation en secourisme en santé mentale pour les jeunes.

“C’est énorme pour nous”, a déclaré le surintendant de La Moille, Jay K. McCracken. « Plus important encore pour la santé de nos étudiants, mais aussi sur le plan fiscal, c’est excellent pour le district. C’est une nouvelle tellement excitante.

Entre les sept écoles concernées, cette subvention créera un total de cinq travailleurs sociaux scolaires, un conseiller scolaire, un interventionniste du comportement, un psychologue scolaire, des licences de site de programme SEL pour quatre écoles, des ateliers sur les compétences d’adaptation, des fournitures pédagogiques et bien plus encore.

Avec plus de travail nécessaire alors que les fonds commencent à être distribués aux écoles éligibles, McCracken et Shevokas ont déclaré qu’ils continueraient à tenir le conseil informé au fur et à mesure que de plus amples informations seraient disponibles.

Pour ce projet en cours, Dawn Conerton d’Arukah servira de directrice de projet et Shevokas servira de liaison scolaire SEL.