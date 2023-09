Le district scolaire de la Colombie-Britannique annule la location du référendum au Khalistan à cause des affiches sur les armes à feu

Le rejet par le district scolaire de Surrey d’un vote sur le « référendum du Khalistan » prévu le 10 septembre à l’école secondaire Tamanawis à Newton à cause d’affiches promotionnelles montrant un fusil d’assaut poignardé par un crayon a soulevé la question de savoir si l’utilisation des écoles publiques pour des plébiscites liés à la politique à l’extérieur du Canada devrait être autorisé en premier lieu.

Généralement, les écoles sont utilisées comme bureaux de vote pour les élections générales fédérales, provinciales et civiques. Mais cet événement particulier à l’école de Surrey, avant son annulation, aurait vu les électeurs sikhs se prononcer sur un référendum non contraignant sur la question de savoir si l’État du Pendjab en Inde devait devenir une nation indépendante appelée Khalistan.

Dimanche 3 septembre, le district scolaire a annulé la « location communautaire » au motif que le matériel promotionnel de l’événement présentait des images « de notre école, aux côtés d’images d’une arme », ce qui, selon un communiqué publié par le district, violait le contrat de location. .

« Notre décision ne constitue en aucun cas une approbation ou une critique d’une quelconque position politique », indique le communiqué. « Nous avons communiqué l’annulation aux organisateurs de l’événement et avons lancé le processus de remboursement de tout paiement effectué dans le cadre de la location. »

La députée de Surrey-Green Timbers et ministre de l’Éducation, Rachna Singh, n’a pas répondu aux demandes de commentaires. Entre-temps, le conseiller scolaire de Surrey, Garry Thind, a déclaré au Maintenant-leader, « Franchement, je ne sais pas comment ça a été réservé au premier point. »

Si le service en charge de la location des installations s’était consulté d’abord, a-t-il déclaré, en tant que personne qui « connaît bien cette communauté, j’aurais pu leur dire de ne pas s’engager dans cette affaire à ce moment-là parce que je savais que ce serait très, très politique ». , ils ne peuvent pas gagner des deux côtés. Une partie sera malheureuse, quoi que vous fassiez.

Thind a noté que les revenus de location des écoles sont importants pour le district, à hauteur de centaines de milliers de dollars chaque année, pour les « programmes très importants » destinés aux « étudiants les plus vulnérables ».

Mais quant à la location d’une école pour un référendum lié à la politique à l’extérieur du Canada, a-t-il déclaré, « cela aurait été une première ».

À l’avenir, a-t-il déclaré, il pense que le district scolaire modifiera ses politiques de location d’écoles pour exclure les événements de vote liés à la politique à l’extérieur du Canada. « Cela se fera de manière plus transparente afin qu’aucun de ces incidents ne se reproduise à l’avenir », a-t-il déclaré.

Le conseiller scolaire Gary Tymoschuk, vice-président du conseil scolaire, a déclaré que les politiques doivent parfois être revues et révisées.

« En tant que président actuel du comité politique, c’est une chose que nous pourrions examiner », a-t-il déclaré. « Garry dit que cela devrait être modifié, nous l’examinerons certainement. »

« Cela aurait été une décision au niveau du personnel », a-t-il déclaré à propos de l’affaire actuelle. « Cela n’a même pas été soumis au conseil d’administration, il n’était pas nécessaire que ce soit le cas, encore une fois parce que nous avons une politique en place. Tant que la politique était respectée et je crois qu’elle l’était, je ne sais pas, je ne peux pas le dire avec certitude, mais une fois que les affiches commencent à sortir et à décrire, vous savez, essentiellement de la violence et une image de notre école, c’est à ce moment-là que c’est devenu un problème, et cela va à l’encontre de notre politique.

Stewart Prest, professeur de sciences politiques à l’UBC, a déclaré que recourir à une école canadienne pour organiser un vote référendaire concernant un autre pays n’était pas quelque chose dont il avait entendu parler auparavant.

« C’est un sujet très controversé ; c’est là que se posent certains des véritables défis », a-t-il déclaré. «Éviter toute forme d’expression de soutien de l’État à l’ingérence dans les problèmes politiques d’un autre pays. C’est le genre de chose qui peut avoir des implications diplomatiques si les institutions canadiennes sont perçues comme étant d’une certaine manière favorables ou du moins ouvertes à ce genre d’efforts.

Après tout, a noté Prest, « les écoles, en tant qu’institutions publiques, sont des lieux de l’État ».

