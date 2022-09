Le district scolaire communautaire de Kaneland 302 accepte les candidatures d’individus ou de groupes pour l’une de ses huit catégories du Temple de la renommée.

Selon un communiqué de presse, le but du Temple de la renommée est de reconnaître et d’honorer les anciens, les membres du personnel, les organisations et les sympathisants qui ont fait preuve d’excellence et d’engagement au service des communautés du District 302 et se sont révélés être un modèle pour ses étudiants. .

Les catégories du Temple de la renommée comprennent :

SERVICE — Diplômés du lycée Kaneland qui ont contribué de manière significative à leur communauté, état ou pays et qui ont été déscolarisés depuis au moins dix ans.

RÉALISATION PERSONNELLE – Les diplômés de Kaneland qui ont été honorés ou reconnus par leur collège / université, leur profession ou leurs pairs pour leur réussite et leurs réalisations et qui ont quitté l’école depuis au moins dix ans.

PARASCOLAIRES — Anciens participants parascolaires à des activités non sportives ou sportives dont l’excellence a été reconnue par leur organisation ou leur équipe. De plus, le ou les participants ont reçu des honneurs dans l’un ou l’ensemble des éléments suivants : All-Conference, All-District, All-Sectional, All-State ou All-American. Ces candidats doivent être diplômés de l’école secondaire Kaneland et avoir quitté l’école depuis au moins dix ans.

ENGAGEMENT – Membres du personnel passés ou actuels qui ont travaillé à Kaneland pendant au moins dix ans et qui, par leur emploi à Kaneland, ont démontré leur profond engagement envers les élèves, les parents et / ou le personnel de Kaneland.

AMI DE KANELAND – Ceux qui ont rendu un service méritoire à Kaneland et/ou à une ou plusieurs de ses écoles pendant de nombreuses années ou qui ont été un ami fidèle à Kaneland et/ou à une ou plusieurs de ses écoles. Les membres du personnel de Kaneland ne sont pas exclus de cette catégorie. Cependant, les nominations des membres du personnel de Kaneland dans cette catégorie doivent être pour quelque chose d’autre que ce qu’ils ont accompli en tant qu’employé.

TRAVAIL D’ÉQUIPE – Une équipe ou une organisation du lycée Kaneland qui a démontré des réalisations exceptionnelles, qui peuvent inclure un statut record ou une reconnaissance de l’État, au moins dix ans avant la sélection. Les équipes seront intronisées dans l’ordre de grandeur de leurs réalisations.

ATHLÉTIQUE INDIVIDUEL — Anciens participants sportifs dont l’excellence a été reconnue par leur organisation ou leur équipe. De plus, le ou les participants ont reçu des honneurs dans l’un ou l’ensemble des éléments suivants : All-Conference, All-District, All-Sectional, All-State ou All-American. Ces candidats doivent être diplômés de l’école secondaire Kaneland et avoir quitté l’école depuis au moins dix ans.

RECONNAISSANCE SPÉCIALE – Un ancien élève de Kaneland qui a été reconnu par sa communauté ou ses pairs pour ses succès, ses contributions et ses réalisations.

Tout membre de la communauté, ancien ou membre du personnel peut soumettre des candidatures au comité. Les documents de mise en candidature doivent inclure le formulaire de mise en candidature et un curriculum vitae détaillé ou un résumé des qualifications et des coordonnées de la personne. Il devrait également inclure 2-3 lettres ou récits soutenant la candidature, indique le communiqué.

La date limite de soumission est le 30 novembre.

Un formulaire de mise en candidature peut être obtenu auprès de Julie Orphal au bureau du surintendant au 630-365-5111, ext. 71109 ou à kaneland.org/hall-of-fame.

Les personnes qui soumettent des candidatures peuvent soit les soumettre en ligne, soit envoyer le formulaire de candidature, leur curriculum vitae et/ou leur biographie, accompagnés de lettres de soutien, à : Hall of Fame Committee, Kaneland CUSD #302, 47W326 Keslinger Road Maple Park, IL 60151.

Les nouveaux intronisés au Temple de la renommée seront honorés lors d’un concours sportif soit au cours de l’année scolaire 2022-2023, soit au cours des mois de mai ou juin lors de l’une des nombreuses célébrations de fin d’année du district.