Le district scolaire de Dixon achète la propriété de Nachusa – Shaw Local

DIXON – Dans le but de reconnecter les élèves en éducation spécialisée à leur communauté locale, le district scolaire de Dixon a fait des progrès cette semaine vers la création d’une école de jour thérapeutique pour les élèves qui sont désormais scolarisés en dehors du district et qui, dans certains cas, voyagent jusqu’à 90 heures. minutes pour aller à l’école.

Les responsables du district scolaire ont fermé cette semaine la propriété Nachusa sur l’Illinois 38, dépensant 300 000 $ pour acheter le campus qui comprend plusieurs bâtiments ayant appartenu aux services sociaux luthériens de l’Illinois. L’objectif : ouvrir une école thérapeutique de jour à l’automne 2024 qui offrira aux élèves en éducation spécialisée une petite salle de classe, un ratio personnel/élève élevé et un traitement complet pour les problèmes de santé mentale et de comportement qui surviennent tout au long de la journée scolaire.

« Cela fait probablement trois ans que nous discutons de la manière de ramener nos étudiants de jour thérapeutiques sur le campus », a déclaré Margo Empen, surintendante du district scolaire de Dixon. « Nous avons une sous-section de notre population étudiante qui, en raison de leurs besoins, et ils sont généralement très présents socialement et émotionnellement, nous ne pouvions pas leur fournir de manière appropriée leurs services et leur soutien, nous avons donc dû nous tourner vers d’autres écoles de jour thérapeutiques. où envoyer nos enfants. Il n’y en a pas dans notre communauté.

Elle a déclaré que les étudiants sont actuellement envoyés dans des endroits tels que Quad-Cities, Rockford et Loves Park.

«Cela nous a toujours dérangé, parce que nous n’avions ni la programmation ni l’espace pour faire la programmation sur place et, par conséquent, nos enfants se désengagent de leurs pairs, du système scolaire et de leur communauté», a-t-elle déclaré.

En mars, 54 élèves de Dixon se sont rendus dans d’autres endroits pour poursuivre leurs études, a déclaré Empen, ajoutant que les élèves ne peuvent pas être servis ici parce que les programmes requis ne sont pas disponibles et qu’il n’y a pas assez de place dans les installations scolaires de Dixon à moins que des salles de classe portables ne soient utilisées ou supplémentaires. des salles de classe sont ajoutées. Parce que la journée d’école de ces élèves commence plus tard que dans les écoles de Dixon et qu’ils ont un trajet d’une heure pour rentrer chez eux, les élèves défavorisés ne peuvent pas rentrer chez eux à temps pour participer à des activités parascolaires.

« Si ces enfants voulaient faire partie des Boys Scouts, si les enfants voulaient aller au basket-ball, à la lutte, au cross-country, etc., tout cela est soit en cours au moment où les enfants rentrent de l’école, soit ils l’ont manqué. , » dit-elle. « Ainsi, ces opportunités d’établir un lien avec leurs pairs ou leur communauté sont perdues. Il devient alors difficile pour un enfant de voir et de vouloir progresser pour réintégrer la communauté. Alors, comment pourrions-nous organiser une journée thérapeutique sur place et dire : OK, nous examinerons un ensemble de compétences spécifiques pour les enfants. Tous les enfants ne seront pas ramenés, mais pour ceux qui ont besoin d’un système de jour thérapeutique, nous pouvons commencer à travailler avec les parents sur ce que cela signifie.

« Ils seront connectés à leur communauté et à leurs pairs. »

Elle a déclaré que 22 étudiants pourraient facilement retourner à Dixon pour suivre des cours lorsque l’école de jour thérapeutique ouvrira ; 20 d’entre eux, participant au programme d’options d’apprentissage alternatif, qui s’adresse aux élèves des collèges et lycées qui ont besoin d’une journée non traditionnelle pour terminer leurs études, pourraient revenir poursuivre leurs études dans la propriété de Nachusa. L’objectif est d’accueillir 70 élèves dans l’école de jour, sa capacité maximale. À l’avenir, d’autres écoles pourraient choisir d’envoyer leurs élèves à l’école de jour de Dixon, ce qui fournirait des revenus de scolarité au district local, a déclaré Empen.

Empen a déclaré que bien que le district ait voulu ramener les étudiants en éducation spécialisée dans les salles de classe locales au cours des trois dernières années, le district a appris il y a environ un an que le campus de Nachusa serait mis en vente. Le district a payé 300 000 $ pour la propriété et prévoit dépenser environ 2 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour effectuer les réparations nécessaires, a déclaré Empen.

En ce qui concerne le financement, le district utilisera le Fonds pour les projets d’investissement, dont les revenus proviennent de la taxe de vente des installations de 1 % à l’échelle du comté, pour couvrir les coûts de l’école de jour. LSSI continuera d’offrir ses services dans quelques bâtiments du campus et paiera un loyer au district scolaire.

Embaucher suffisamment de membres du personnel pour remplir les programmes des écoles de jour sera le plus grand obstacle, a déclaré Empen. Le défi consiste à trouver suffisamment d’enseignants réguliers et spécialisés ; paraprofessionnels; ergothérapeutes, physiothérapeutes et orthophonistes; et des travailleurs sociaux et des spécialistes du comportement pour compléter l’équipe des émotions sociales.