Le district scolaire de DeKalb termine un audit de sécurité – Shaw Local

DeKALB – Le conseil scolaire du district 428 de DeKalb prévoit d’examiner où en est le district en matière de promotion de la sécurité des élèves et du personnel.

Lors de la réunion de mardi, le personnel du district scolaire fera une présentation sur l’audit de sécurité au conseil, selon des documents publiés avant la réunion, prévue pour 19 heures mardi au centre d’éducation du district, 901 S. Fourth St.

Les membres du conseil scolaire ont demandé un audit des efforts du district pour promouvoir la sécurité pour l’année scolaire à venir.

Le district a fait mener l’étude, en partie, en raison des commentaires du public fournis par certains parents qui ont remis en question le besoin d’agents de ressources scolaires supplémentaires.

L’audit de sécurité fait suite à l’accord du conseil municipal de DeKalb le mois dernier pour fournir deux SRO supplémentaires dans le cadre d’un accord modifié entre la ville et le district 428, portant le total à cinq.

Dans un développement connexe, le code de conduite des étudiants du district est à l’étude.

La Document de 21 pages met en évidence les responsabilités, les pratiques et les attentes des élèves, des parents, des enseignants et des directions d’école.

Le code de conduite de l’élève aborde également les soutiens comportementaux et socio-émotionnels, les interventions comportementales et les composantes disciplinaires. Le document fournit une matrice décrivant différents types de comportements et divers niveaux de conséquences.

Les responsables de l’école ont déclaré que le code de conduite des élèves devait être mis à jour pour l’année scolaire à venir.

Également lors de la réunion, une proposition visant à augmenter les taux de rémunération des employés suppléants et le salaire minimum pour l’année scolaire 2022-23 sera examinée.

Le changement a été soumis par le directeur des ressources humaines du district pour répondre aux besoins en personnel.

Les augmentations de taux horaires sont censées s’aligner sur les exigences de salaire minimum de l’État de l’Illinois, à compter du 1er janvier 2023, selon les documents du conseil scolaire. Tous les postes horaires sont ajustés pour commencer à au moins 13,00 $ de l’heure.

Mais pour rester compétitif, le personnel du district recommande les mêmes taux à partir de l’année scolaire 2021-22 pour les enseignants suppléants journaliers, les infirmières suppléantes et les suppléants employés annuellement, selon documents de la commission scolaire. À cette fin, les enseignants suppléants, les infirmières suppléantes embauchées annuellement des suppléants gagneront respectivement un taux horaire de 65 $, 70 $ et 70 $.