Le district scolaire de Batavia, la bibliothèque, la ville et le district du parc collaborent pour aider à rendre la ville plus sûre pour les piétons – Shaw Local

Batavia Public School District 101, Batavia Park District, Batavia Public Library et la ville de Batavia ont uni leurs forces pour lancer une campagne de signalisation de sécurité visant à promouvoir un environnement plus sûr pour les piétons.

Selon un communiqué de presse du district scolaire, l’initiative vient en réponse aux récents accidents impliquant des cyclistes à Batavia, et vise à accroître la sensibilisation et à encourager une conduite responsable afin de réduire le risque d’accident.

« Nos pensées vont aux familles qui ont été touchées par les récentes tragédies sur nos routes », a déclaré Holly Deitchman, responsable des communications chez BPS101, dans le communiqué. « L’objectif de notre campagne de sensibilisation est de rappeler aux conducteurs de traverser notre communauté avec prudence. Nous voulons que les membres de notre communauté profitent de leur été et passent du temps à l’extérieur.

Selon le communiqué, les conducteurs peuvent aider en conduisant plus prudemment, et les piétons doivent être conscients de leur environnement et ne doivent pas supposer que les véhicules s’arrêteront, même s’ils se trouvent sur un passage pour piétons.

« Mais nous vous demandons de le faire avec prudence. Que vous fassiez du vélo sur notre réseau de sentiers, que vous marchiez vers ou depuis Hall Quarry Beach, ou que vous visitiez simplement nos entreprises et notre bibliothèque du centre-ville, nous encourageons les conducteurs et les piétons à redoubler de prudence », a déclaré Deitchman.