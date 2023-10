Le district scolaire 36 d’Harrison, basé à Wonder Lake, achève des rénovations de 6,75 millions de dollars – Shaw Local

Le district scolaire 36 de Harrison a achevé un projet de rénovation de 6,75 millions de dollars avant l’année scolaire, et d’autres districts pourraient emboîter le pas en rénovant leurs propres bâtiments.

Les travaux au District 36 comprenaient la construction d’un agrandissement de 27 000 pieds carrés avec plus d’espace de gym et de bureaux.

Le district a également plus que doublé le nombre de places de stationnement et ajouté une cuisine et de nouvelles salles de bains, ce qui a nécessité une nouvelle installation septique, a déclaré la surintendante Sue Wings.

Le projet a duré 15 mois. À l’automne 2016, le district a commencé à rencontrer des promoteurs et des architectes fonciers. Les travaux ont commencé en mai 2017 et se sont achevés ce mois-ci, a indiqué Wings.

Le projet d’agrandissement a été provoqué en partie par le développement prévu du lotissement Thatcher Meadows, qui pourrait porter le nombre d’inscriptions du district 36 de 392 à 1 600, a déclaré Wings.

Le promoteur du site de Thatcher Meadows, NRB Land Development, avait déjà prévu de construire un lotissement de 3 700 logements à l’est de Wonder Lake, près du district. Le projet s’est arrêté en 2008, mais l’activité a repris, a indiqué Wings.

« Il est ressuscité et revient à la vie, mais il y a des choses qu’ils doivent faire en premier », a déclaré Wings.

NRB Land a financé 67 pour cent du projet du District 36 et a accepté de construire une nouvelle école lorsque les inscriptions atteindront 700, soit à peu près autant que le bâtiment peut accueillir. L’école actuelle deviendrait le collège et la nouvelle école accueillerait les élèves du primaire et du préscolaire du district, a déclaré Wings.

Le district a payé sa part de 2,5 millions de dollars du projet de rénovation à partir des fonds de réserve de l’école.

« Nous sommes très conscients des impôts fonciers et nous ne voulons pas les augmenter », a déclaré Wings. « Nous essayons de faire le maximum avec ce que nous avons. »

Le district 19 envisage des travaux approfondis

Le district scolaire 19 d’Alden-Hebron compte plus d’élèves que le district 36, avec un nombre total d’inscriptions du préscolaire au secondaire de 423 en 2017. Le district est en train de déterminer s’il ira de l’avant avec ses propres projets potentiels de construction d’une nouvelle école ou de rénovation. son collège et son lycée existants.

Plus tôt cette année, le District 19 a formé un comité des installations pour examiner la question. Le district remettrait probablement la décision finale entre les mains des électeurs en posant une question référendaire lors du scrutin d’avril 2019, selon les documents du district.

Mais rien n’est encore gravé dans le marbre, a déclaré la surintendante Debbie Ehlenburg.

« Le conseil scolaire a rassemblé des informations sur ses installations. Ils ont examiné les besoins du bâtiment MS/HS actuel, exploré la consolidation et étudié la possibilité et le coût de construire un nouveau MS/HS », a déclaré Ehlenburg.

Le comité a examiné les évaluations sur 10 ans de la vie et de la sécurité du district, examiné les coûts, parlé du processus de consolidation et examiné les taux d’imposition des districts voisins, mais aucune recommandation n’a encore été formulée, a-t-elle déclaré.

« Nous en sommes aux premiers stades de l’examen de nos options », a-t-elle déclaré. « Rien n’est réglé pour le moment. »

Le bâtiment a deux besoins de rénovation « nécessaires » : 40 000 $ en améliorations pour se conformer à l’Americans with Disabilities Act et 85 000 $ pour remplacer une issue de secours par un escalier permanent du côté sud de la salle de musique, selon une étude de 2015 sur les installations. Le district a utilisé comme référence pour le projet.

Le rapport répertorie les améliorations recommandées totalisant des millions de dollars. Certaines recommandations concernent un gymnase de 3,7 millions de dollars qui ajouterait un deuxième terrain de basket pleine grandeur ; l’agrandissement ou l’amélioration du centre d’apprentissage, qui coûterait entre 900 000 $ et 1,9 million de dollars ; et le remplacement ou la relocalisation du terrain de sport extérieur et de la piste, ce qui pourrait totaliser plus de 1,1 million de dollars, selon le rapport.

Les projets requis en matière de vie et de sécurité comprennent des éléments tels que le remplacement des portes et l’ajout d’un détecteur de fumée et de garde-corps à différentes zones du bâtiment.

Le coût estimé des réparations et des rénovations du bâtiment est d’environ 14 millions de dollars, et les étudiants seraient déplacés pendant environ un an pour s’adapter au projet, selon les documents du district.

Le district 19 organisera des forums de participation communautaire avant le référendum pour répondre aux questions sur le projet potentiel. Si un référendum devait avoir lieu pour le scrutin d’avril, le conseil d’administration devrait prendre une décision d’ici l’hiver.