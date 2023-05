Le district scolaire 303 de St. Charles évalue la réaffectation des bâtiments des écoles élémentaires – Shaw Local

Les administrateurs du district scolaire 303 de St. Charles envisagent de réaffecter deux écoles pour lutter contre le surpeuplement et se conformer aux normes d’espace nouvellement identifiées dans un plan directeur des installations à l’échelle du district.

À partir de l’année scolaire 2024-2025, le centre de la petite enfance de Fox Ridge deviendra probablement une école primaire et la garde de la petite enfance sera transférée au centre de Haines. L’école primaire de Lincoln serait réaménagée en espace de bureau administratif, avec un minimum de programmation pour les élèves.

On ne sait pas comment ces changements affecteraient Compass Academy, qui est actuellement hébergé au Haines Center, ainsi que le programme de transition du district.

Le directeur exécutif de l’enseignement élémentaire, Jarrod Buxton, a déclaré qu’il n’y aurait aucun changement dans le nombre total d’écoles élémentaires dans le district et que les changements n’affecteraient pas le personnel.

Le surintendant Paul Gordon a déclaré que les modifications aux installations envisagées nécessiteraient des travaux de construction au Haines Center et à la Lincoln Elementary School. Il a déclaré que les écoles élémentaires étaient considérablement surpeuplées et que plusieurs élèves avaient déjà été transférés dans d’autres écoles du district.

Le district travaille avec RER et associésqui a analysé les taux de natalité, les zones de construction et de développement de la communauté, et identifié les zones « point chaud » du district avec des populations à haute densité croissantes.

RSP utilisera les normes d’espace du district pour déterminer les chiffres de capacité fonctionnelle, qui seront présentés au conseil scolaire lors de sa réunion du 12 juin.

Les normes d’espace minimum du district pour les écoles élémentaires exigent que chaque bâtiment ait au moins 21 salles de classe; 18 salles de classe principales, deux salles de classe facultatives et une salle de classe réaménagée. Les écoles proches des « points chauds » identifiés auraient besoin de deux salles de classe réaménagées.

Les normes d’espace prévoient également une taille de classe maximale de 25 pour la maternelle et la première année, et de 27 pour les années 2 à 5. Le district identifiera des normes d’espace minimales pour ses collèges et lycées cet automne.

Actuellement, Lincoln respecte très peu des normes spatiales identifiées par l’administration.

Une analyse des coûts de ces changements sera présentée à la commission scolaire pour discussion lors de la réunion du comité des services aux entreprises de jeudi.

Les modifications des limites des zones d’inscription du district constituent la prochaine étape du plan directeur. Le conseil scolaire commencera à examiner les changements de zone cet automne.

Buxton a déclaré que les changements apportés aux zones seront nécessaires pour s’assurer que le bon nombre d’étudiants se trouve dans chaque bâtiment.

Si les modifications apportées aux installations sont approuvées, les contrats de construction devraient faire l’objet d’un appel d’offres cet automne, la construction devant commencer à l’été 2024 et s’achever avant le début de l’année scolaire cet automne.

Le conseil votera sur les modifications des installations lors de sa réunion du 12 juin et examinera les modifications des limites plus tard cette année.

Toutes les modifications des installations et des limites entreraient en vigueur au début de l’année scolaire 2024-2025.