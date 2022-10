Le district scolaire 303 de St. Charles élargit les séances d’écoute grâce à des sondages en ligne – Shaw Local

Les résidents du district scolaire 303 de St. Charles sont invités à partager leurs commentaires par le biais d’une série de sondages en ligne dans le cadre des séances d’écoute du district.

Les sondages seront également disponibles pour les étudiants, leurs familles et le personnel. La première série de sessions en personne Écouter Apprendre Retourner du district s’est terminée plus tôt cet automne et maintenant plus de gens sont invités à participer par voie électronique.

« J’ai vraiment apprécié rencontrer et apprendre des centaines de personnes qui ont assisté à nos séances en personne d’écoute, d’apprentissage et de retour », a déclaré le surintendant de l’école, Paul Gordon, dans un communiqué de presse du district scolaire de St. Charles. “Merci d’avoir pris le temps et de votre volonté de partager vos commentaires et d’entendre les points de vue des autres. Depuis le début, notre plan a été d’étendre ces opportunités à ceux qui n’ont pas pu y assister. J’ai hâte d’apprendre d’encore plus d’entre vous grâce à une série de sondages en ligne.

À partir de lundi, le district lancera la première des trois enquêtes sur une période de trois semaines. Chaque sondage sera ouvert pendant une semaine et posera les mêmes questions que celles présentées lors des séances en personne, qui visaient à obtenir des commentaires sur les défis, les opportunités de croissance et les points de fierté du district.

“Il est également important que les sondages en ligne soient étroitement alignés sur nos méthodes en personne et les normes des participants, qui ont fourni un espace sûr qui a encouragé des commentaires honnêtes et la possibilité d’apprendre les points de vue des autres”, a déclaré Gordon. “C’est pourquoi nous allons utiliser une plateforme appelée ThoughtExchange.”

ThoughtExchange est un outil de sondage anonyme qui offre un engagement bidirectionnel sur des sujets importants. Chaque enquête, connue sous le nom d’échange, se déroule en trois parties : premièrement, les participants sont invités à partager leurs réflexions sur une seule question ouverte ; deuxièmement, on leur demande d’évaluer les pensées des autres ; enfin, les participants peuvent découvrir l’intégralité de la conversation et des notes.

Le processus est confidentiel, de sorte que les identités ne seront pas connues ou associées aux pensées des autres ou à leurs évaluations.

Calendrier de l’enquête/de l’échange :

● 24 octobre – 31 octobre | Échange 1 : Défis

● 31 octobre – 7 novembre | Échange 2 : Croissance

● 7 novembre – 14 novembre | Échange 3 : Fierté Le lien pour accéder à chaque sondage sera partagé le matin de la date de début de l’échange sur le site Web Écouter Apprendre Retourner, dans les courriels des parents et des élèves et sur les réseaux sociaux du district.

En savoir plus sur ce processus et la plateforme ThoughtExchange sur district.d303.org/llr.

“Nous sommes impatients de développer nos commentaires pour aider à orienter notre prise de décision, l’avenir de notre district et la réussite de nos étudiants”, a déclaré Gordon dans le communiqué.