Le district scolaire 303 de St. Charles augmente le salaire des enseignants suppléants – Shaw Local

Le district scolaire St. Charles 303 augmente le salaire des enseignants suppléants.

Lors de sa réunion du 11 octobre, les membres du conseil scolaire ont voté à l’unanimité pour approuver l’augmentation. Pour la deuxième année consécutive, St. Charles augmente le salaire de ses remplaçants afin de rester compétitif avec les autres districts scolaires.

En novembre dernier, la commission scolaire a voté pour augmenter le salaire des enseignants suppléants de 100 $ à 120 $ par jour. L’administration du district avait recommandé que le salaire des enseignants suppléants passe de 120 $ pour une journée complète (7 heures) à 145 $ par jour.

“Nous avons examiné les taux dans les districts environnants et les comtés environnants”, avait précédemment déclaré Marci Conlin, surintendante adjointe du district pour les ressources humaines, aux membres du conseil scolaire. «Si nous regardons les comtés environnants, le comté de Kane est beaucoup plus bas que les autres comtés dans la façon dont ils paient les substituts. C’est pourquoi je présente cette question maintenant au lieu d’attendre plus tard dans l’année, car je pense que nous devons anticiper. Je sais également que d’autres districts scolaires du comté de Kane examinent leurs sous-tarifs, il est donc plus que probable qu’ils les augmenteront également à un moment donné.

Elle a noté que la fourchette pour les enseignants suppléants dans la région du comté de Kane est de 105 $ à 150 $ pour une journée complète.

“Notre taux proposé est vers le haut de celui-ci, mais pas plus élevé que ce qu’est ce taux le plus élevé”, a déclaré Conlin.

Tel que proposé, pour les enseignants suppléants qui ont atteint leur 31e jour de travail – non consécutif – leur salaire passerait de 140 $ à 165 $ pour une journée complète. L’enseignant suppléant conserverait le taux pendant deux ans.

Aucun autre district scolaire du comté de Kane ne maintient un tel taux pendant deux ans, a déclaré Conlin.

“Nous donnons donc vraiment aux remplaçants qui viennent nous rejoindre régulièrement l’avantage de savoir qu’ils auront également ce taux plus élevé à partir de l’année prochaine”, a-t-elle déclaré.

De plus, le tarif d’un enseignant suppléant à la retraite passerait de 120 $ pour une journée complète à 200 $ pour une journée complète.

«Des retraités nous ont contactés et nous ont dit: nous aimerions littéralement remplacer, mais vous ne nous payez pas ce que vous payez aux autres remplaçants et nous avons donc pris cela en considération. Et pourquoi ne voudrions-nous pas que des retraités viennent nous rejoindre et connaissent nos étudiants et connaissent nos écoles. Nous devrions donc leur donner également un taux approprié.

De plus, le salaire des remplaçants du personnel de soutien passerait de 110,40 $ pour une journée complète à 180 $ pour une journée complète.